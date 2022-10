Las jotas ponen la "Denominación de Origen" a las Fiestas del Pilar

La jota siempre está muy presente en las Fiestas del Pilar y este año, más que nunca. Lo ha estado en el pregón que ha inaugurado las fiestas y lo seguirán estando durante toda la semana festiva en el escenario "Denominación de Origen" de la Plaza del Pilar. Por allí pasarán diferentes grupos y escuelas de jota como Estampa Baturra o Raíces de Aragón.

En este lunes del Pilar hemos estado en este escenario "Denominación de Origen" con Nobleza Baturra. Niños de entre 11 y 14 años como Lucas o Paula se han subido al escenario demostrando que la pasión por la jota es una realidad entre los zaragozanos más jóvenes. "Es una afición que he tenido siempre desde pequeño. Empecé con 3 años. Es lo que me gusta y es mi orgullo", nos cuenta Lucas en COPE.

"Para mi la jota es una pasión desde los 3 años. Empezó mi madre, me lo pasó a mi y llevó bailando desde entonces esforzándome cada día. Espero mejorar cada día y disfruto muchísimo encima del escenario haciendo lo que me gusta. Desde pequeña mi familia me inculcó la jota y es algo que me encanta", afirma Paula.

Su profesora, Teresa, se ha mostrado orgullosa de los jóvenes de Nobleza Baturra: "Qué más se puede pedir que bailar, cantar y tocar un instrumento en la plaza del pilar, sobre todo durante las Fiestas y ante nuestra Virgen. Teníamos muchas ganas después de la pandemia. Hemos ensayado muy duro para este día".

Más pequeños aún son los niños y niñas de Baluarte Aragonés, de entre solo 3 y 5 años. Juan Carlos Aguayo, director de esta escuela, asegura que "se enseña a los pequeños con mucha ilusión y jugando a hacer diferentes pasos".

Además de las actuaciones de este escenario de la Fuente de la Hispanidad, la jota también estará presente a través de diferentes rondas por zonas de la ciudad como el Barrio Jesús, la Plaza San Miguel o el Balcón de San Lázaro.

