El IES 'Reyes Católicos' de Ejea de los Caballeros se convierte en un espacio libre de móviles

El Instituto de Educación Secundaria 'Reyes Católicos' de Ejea de los Caballeros se ha convertido en un espacio libre de móviles. Alumnos, profesores y resto del personal de este centro educativo de las Cinco Villas, tienen prohibido usar el móvil en el instituto en horario lectivo, entre las 8.30 de la mañana y las 15.30 de la tarde. De hecho es el primer centro educativo en el que esta decisión se ha tomado de forma democrática, por votación de toda la comunidad educativa, incluidas las familias. Votación que se llevó a cabo los días 9 y 10 de octubre con un índice de participación del 56%, como ha explicado en COPE el director del instituto, Patxi Abadía.

El móvil supone para muchos alumnos, una dependencia y una distracción que les lleva a perder la concentración, y esto interfiere de manera negativa en su rendimiento académico. Pero también afecta a la socialización del alumno, aislándole del resto de compañeros, ya que durante el tiempo que están pendientes del teléfono dejan de comunicarse y de interactuar con el resto de alumnos.

A muchos jóvenes que están obsesionados por mirar el móvil constantemente, no les ha gustado nada esta medida. Hasta ahora se podía usar en los recreos. Si les pillan mirando el móvil dentro del instituto se exponen a ser expulsados un día.

El uso del teléfono móvil no está prohibido, en general, en los colegios e institutos de Aragón. Su uso depende del Reglamento de Régimen Interno de cada centro, que es elaborado por el equipo directivo y aprobado por el Consejo Escolar, por lo que la decisión de prohibir o no el uso de estos dispositivos en sus instalaciones, depende de cada centro educativo.

