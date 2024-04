La exposición que los jóvenes deben conocer para entender qué es Bildu: "No hay que blanquear a ETA"

Las personas de más edad conocen (por desgracia) el legado de muerte y de sangre que ETA dejó en España durante muchos años. También sus secuestros, chantajes, impuestos revolucionarios o cómo fue el día a día en nuestro país, pero especialmente en el País Vasco. Pero, ¿y los jóvenes? ¿Qué saben de esa época?

Porque actualmente son muchos los que, en las nuevas generaciones, desconocen cómo fueron aquellos días. Eso les hace ver a formaciones como Bildu con otros ojos. Como una formación (parafraseando al ministro socialista Óscar Puente) progresista. Pero nada más lejos de la realidad. Porque sus miembros (o gran mayoría de ellos) son los herederos de la banda terrorista.

Ahora, en Zaragoza, se ha inaugurado una exposición que habla sobre este cruento pasado. Sobre el sufrimiento de muchas familias. Sobre la vida que llevaban muchas personas amenazadas por ETA. O sobre el rastro de sangre y atentados que dejaron en España. Imágenes tan crueles como las de la Casa Cuartel se exponen en sus doce paneles.

Doce paneles para no olvidar

'La voz de las manos blancas' es el nombre de esta muestra. Está organizada por la 'Fundación Miguel Ángel Blanco' y por el Ayuntamiento de Zaragoza. Son un total de doce paneles explicativos que recorren el tramo final del Paseo Independencia de Zaragoza, hasta la Plaza de España.

En el acto de inauguración, este miércoles, ha participado Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco y presidenta de la fundación que organiza esta exposición.

En sus palabras ha sido extremadamente claras, más si cabe por lo que hemos conocido en las últimas horas, con lo dicho por el candidato de Bildu a las elecciones vascas, o con las de Pilar Alegría, que a estas alturas parecen haber caído en la cuenta de la herencia de este partido, que no es otra que la del terrorismo.

"A nosotros nos parecen unas palabras indignantes y repugnantes, pero no nos sorprenden. Nosotros, las víctimas del terrorismo, siempre hemos venido defendiendo y diciendo claramente, a quien nos ha querido escuchar, lo que es Bildu".

La importancia para los jóvenes

"A Bildu se le ve como un partido que se preocupa por los jóvenes, la vivienda o el Medio Ambiente. Encima, los jóvenes no conocen de dónde vienen por parte del Gobierno de España, que lleva muchos meses haciendo ese proceso de blanqueamiento. No se les cuenta ni en los colegios ni en las calles quién es Bildu. Quizás la pregunta que se puedan hacer muchos jóvenes vascos es que, bueno...Tan malos no fueron", ha explicado con amargura Blanco en Zaragoza.

Para ella el problema es que "desde el Gobierno de España se les esté tratando tan bien". De ahí la importancia de esta exposición. Porque tiene un carácter pedagógico. Conocer el pasado para que no se olvide en el futuro y, así, saber interpretar el presente en el que actualmente vivimos.