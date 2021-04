Ejea vuelve a mirar con miedo sus datos de contagio

Algunas zonas de Aragón preocupan especialmente por el alto indice de contagios por coronavirus que están presentando. Es el caso de Ejea de los Caballeros, que en lo que llevamos de semana ha contabilizado ya 40 casos confirmados en su zona básica de salud. Un incremento que le está haciendo ser el municipio con peores datos de Aragón, este miércoles solamente superado por Jaca.

Nos hemos marchado, en COPE Zaragoza, hasta la localidad de las Cinco Villas para comprobar cómo están viviendo este incremento. Hablando con su alcaldesa, Teresa Ladrero, hemos comprobado cuál es el sentir, en estos momentos, de ese incremento continuado y cuáles son los posibles planes o soluciones que podrían plantear en un futuro a corto plazo.

"No pensé que volviéramos a estar por tercera vez en una situación así... Ya nos ocurrió en el mes de enero, hemos vivido dos confinamiento, y quizá por ser un poco optimistas pensamos que la repercusión de lo que es el puente de Semana Santa ya había pasado...", ha explicado la alcaldesa de Ejea.

Sin embargo, ha reconocido que "superando la barrera de diez la situación ya sí que nos empieza a preocupar, los indicadores ya están al alza y la situación es un poco de tensión". Además, añade que "el efecto multiplicador que tiene el virus en este momento no nos lleva a ninguna conclusión... Son de todas las edades, de personas de diferentes puntos y centros y estamos a la espera para ver cómo evoluciona...".

"UN MAL SUEÑO"

Ladrero también ha explicado que la sensación que tienen los vecinos es que "ya se empiezan a acostumbrar... esto parece de un mal sueño porque esto no termina nunca". Esos mensajes, reconoce, "se han quedado un poco atrás y ver esta situación es frustrante".

Afirma que "hay una inmensa mayoría que se esfuerza que intenta afrontar las circunstancias de mejor manera y toma todo tipo de medidas", pero admite que "siempre hay minorías, no solo en Ejea, sino a nivel general, que insisten y que ha llevado a cierta relajación de la gente que se sigue reuniendo y sigue haciendo aquellas cosas que no debe de hacer".

La alcaldesa de la capital de las Cinco Villas está manteniendo un diálogo fluido con el Gobierno de Aragón: "Tenemos una relación constante con Salud Pública y están preocupados como lo estamos todos. No me cabe ninguna duda de que alguna medida se tiene que tomar". No obstante, quiere ser "prudente" hasta que se lo comuniquen y "como buenos ciudadanos lo acataremos".

SI HAY CONFINAMIENTO... QUE SEA COMARCAL

Teresa Ladrero coincide en la postura con su homólogo en Tarazona, Luis José Arrechea. Es partidaria de un confinamiento comarcal y no solamente del municipio de Ejea. ¿La razón? La economía. "La experiencia que tiene Ejea del mes de septiembre, que se nos hizo larguísimo como en enero, la economía sufre muchísimo... Luego hay mucho vínculo a nivel social. Si hay algún tipo de medida que sea a nivel comarcal, aunque la última palabra, naturalmente, será de Salud Pública", ha sentenciado la alcaldesa de Ejea.

Síguenos en Twitter y Facebook