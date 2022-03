El síndrome de Down avanza hacia su normalización

Este lunes 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Sindrome de Down, una discapacidad cada vez más normalizada y aceptada por la sociedad. A pesar de ello, días como este siguen siendo necesarios para visibilizar y reivindicar un espacio laboral y social para todas las personas con síndrome de down.

"Lo fundamental es que la sociedad les permita ocupar su espacio. Hemos avanzando mucho y hay más conocimiento. Las personas con síndrome de Down, desde que nacen, están integradas en programas de atención, acceden al mundo laboral y aumentan su autonomía pero aún necesitamos que la sociedad les permita convertirse en ciudadanos de pleno derecho", nos cuenta Pilar Villarrocha, directora del centro de Miralbueno de la Fundación Down.

Ese acceso al mundo laboral y la autonomía de las personas con síndrome de Down es cada vez mayor gracias a la implicación de muchas empresas a nivel invidual: "Hay muchas personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual trabajando actualmente gracias a muchas mpresas que les abren sus puertas. Desde Fundación Down tenemos un preparador laboral que acompaña a la persona con discapacidad en los primeros momentos. Tanto para esta persona como para sus compañeros de trabajo hace una labor de asesoramiento para que todo esto pueda funcionar".

A esta inserción de las personas con síndrome de Down contribuyen también los programas de atención temprana para niños de 6 años, los de atención post temprana hasta los 18 años en coordinación con los centros escolares y posteriormente, la atención para adultos encaminada al mundo laboral: "Una vez que terminan su etapa escolar, pasan al centro de adultos donde continúan su formación laboral e inician su andadura en el mundo laboral. También tenemos el centro ocupacional y, en paralelo a todo esto, tenemos un centro de ocio y un piso de autonomía para los adultos".

El momento más duro del proceso es, en la mayoría de las ocasiones, el diagnóstico lo que despierta miedo e inquietud en las familias. "El momento más difícil es el diagnóstico porque suele ser inesperado y afrontas a algo desconocido. Nuestra recomendación es que se pongan en contacto con nuestra entidad para poder conocer lo que supone tener síndrome de Down, conocer a otras familias y a otros niños. Poder hablar de lo que supone tener síndrome de Down desde el primer momento quita un poco el miedo a alas familias", asegura Villarrocha.

El Día Mundial del Sindrome de Down se celebra el día 21 del tercer mes del año, marzo, como referencia a los tres cromosomas del par 21 que caracterizan a esta anomalía genética.

