Cubero y sus polémicas más sonadas en el Ayuntamiento de Zaragoza

“Vergüenza ajena”. Es lo que sienten desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza por la última polémica del concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero. Este martes en el pleno municipal insultaba al alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, llamándole "carapolla".

En el pleno municipal, la portavoz del gobierno, María Navarro, ya tuvo que llamarle la atención a Cubero por sus palabras. Navarro se ha pasado por los micrófonos de COPE donde ha calificado de "inaceptable e intolerable" la actitud del concejal de ZEC.

El concejal de ZeC Alberto Cubero llama ‘cara polla’ al alcalde de Madrid Ha sido en la comisión de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, donde se debatía sobre los presupuestos de la ciudad ZARAGOZA 18 ene 2022 - 14:14

"Me da mucha vergüenza ajena y me da mucha pena que haya concejales que sean capaces de pasar estas barreras. Creo que es indeseable lo que hizo el señor Cubero, es reprobable y me repugna que cualquier cargo público pueda actuar de esta manera", ha afirmado Navarro en COPE.

Navarro ha hablado sobre Cubero en COPE afirmando que "personajes así no hacen más que dar un espectáculo constante de la política". Además, ha lamentado que el Ayuntamiento de Zaragoza sea noticia nacional por comportamientos de este tipo entre los concejales de la izquierda. La portavoz del gobierno afirma que el perdón no es suficiente ante comportamientos de este tipo que son inadmisibles.

CUBERO Y SUS POLÉMICAS MÁS COMENTADAS

La portavoz del gobierno recuerda además, que no es la primera vez que Alberto Cubero se comporta de esta forma en el pleno municipal o en las redes sociales: "No hay nada nuevo bajo el sol. Al señor Cubero siempre se le ha conocido por insultar a jueces, funcionarios... No sirve pedir perdón porque entonces todos los cargos públicos estaríamos legítimados a insultar. Es inaceptable e intolerable".

Entre otras ocurrencias, Alberto Cubero se mofó del atentado contra Carrero Blanco en Twitter con la frase: "Pedro Duque, el segundo ministro austronauta en España después de Carrero Blanco, que también voló muy alto".

Pedro Duque, el segundo ministro austronauta en España después de Carrero Blanco, que también voló muy alto. pic.twitter.com/Zp2wdK62d0 — Alberto Cubero (@cubero_alberto) June 6, 2018

También en redes sociales, Cubero incitó al odio hacía el Rey con la frase: "¡Obrero despedido, monarca colgado!".

El rey exigió el despido de los trabajadores de TVE por el rótulo que no le gustó.

¡Obrero despedido, monarca colgado!https://t.co/fmgaMna2N7 — Alberto Cubero (@cubero_alberto) April 4, 2021



Además de sus polémicas en redes sociales, Cubero también ha protagonizado varias faltas de respeto a otros concejales en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Por ejemplo, mandó literalmente “a cascarla” a la concejal de servicios públicos, Natalia Chueca, por sus diferencias de opinión sobre los disturbios de Barcelona a finales de 2019.

Por esas mismas fechas, Cubero también llamó "racista y homófobo" al concejal de VOX, Julio Calvo. Una actitud que estuvo muy cerca de costarle su expulsión del pleno municipal y que obligó a hacer un receso en la sesión para calmar los ánimos. Y esa no ha sido la única vez que Cubero ha arremetido contra VOX. También alentó a que se repitiesen incidentes como el que tuvo lugar en Vallecas con el partido de Santiago Abascal. Fue en abril cuando diversos altercados violentos boicotearon un acto de VOX de cara a las elecciones madrileñas del año pasado.

Tras ello, Cubero escribió en redes: “A la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas, no se discute con ella, ni mucho menos se le tolera. Se les confronta en cada sitio, que siempre sea como en Vallecas”. Además, en el pleno del Ayuntamiento también dijo al grupo municipal de VOX que “ojalá les pase lo que les pasó en Vallecas en toda España”.

A la ultraderecha hay que tratarla como en Vallecas, no se discute con ella, ni mucho menos se le tolera. Se les confronta en cada sitio, que siempre sea como en Vallecas#IlegalizacionDeVoxYa#IlegalizacionDeVox#DebateSERpic.twitter.com/chbkSlvlJ5 — Alberto Cubero (@cubero_alberto) April 23, 2021



