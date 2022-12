Con la ilusión sí se juega

Este jueves puede ser el día. La Lotería de Navidad nos devuelve, un año más, la ilusión. Y muchos ya estamos haciendo cuentas de lo que haríamos si nos toca el Gordo, o el segundo, o un pellizco, que tampoco viene mal. Cada aragonés se va a gastar este año 94 euros en este Sorteo, somo la cuarta Comunidad más 'jugona', solo por detrás de Castilla León, La Rioja y Asturias. Gastamos 25 euros más que la media nacional, que está en 69,36 euros. Se han vendido más de 624.000 boletos por casi 125 millones de euros, 13 más que el año pasado.

En las administraciones de lotería sigue habiendo ambiente hasta el último día. Marta Baena, empleada de la Administración de Lotería del Rosario, asegura que las ventas están yendo "fenomenal". "La gente tiene mucha ilusión, más aún que antes de la pandemia". En las filas de compradores, hay quien asegura que juega más, otros menos, pero este es un sorteo "especial". En las filas de compradores, hay quien exporta la tradición, como una mujer escocesa que nos cuenta que cada año lleva lotería a su familia "porque allí no hay y hace mucha ilusión".

El Gordo ha caído en Aragón 20 veces desde 1812, pero pero lleva tres años seguidos pasando de largo. La última fue en 2018, se repartieron 122 millones en Huesca y Fraga, 80 de ellos los repartió la asociación de antiguos alumnos del colegio San Viator. La única vez que el Gordo ha caído íntegro en Aragón fue en 2011, cuando se repartieron 700 millones de euros en Grañén (Huesca). Quitando esta ocasión, y el año 1992, cuando dejó 15.000 millones de las antiguas pesetas en Calatayud, el resto de ocasiones han sido más bien pellizcos. Desde la administración del Rosario nos dicen que este año "nos toca seguro" y apuestan por conservar la ilusión.

El 5 es, históricamente, el “número de la suerte” en el Gordo. Es la terminación que más ha tocado, 32 veces. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno. La menos agraciada ha sido el 1, ha salido solo 8 veces. El 2 ha salido 13 veces y el 9, 16. Pero en cuestión de gustos, hay de todo. Las fechas, por ejemplo, se agotan pronto. "Las terminaciones en 22 este año son las primeras que se han gastado, la gente busca una fecha especial, una boda, un aniversario", explica Baena.

Tampoco faltan los números fijos. "Llevo más de 20 años jugando al mismo y le tengo dicho a mi familia que si me pasa algo lo sigan cogiendo, que lo tengo reservado", explica una compradora. Entre sus ilusiones, repartir el dinero "con los hijos" o "cambiar el coche". Unos deseos compartidos en muchos casos. "La gente mayor nos dice que no quieren nada para ellos, que el premio sería para sus hijos o para sus nietos", asegura Baena. Sin embargo, los más jóvenes siguen teniendo en pagar la hipoteca o el coche el principal de sus sueños. "Si nos toca nos vamos mañana mismo al Caribe, pero mes y medio por lo menos", asegura un matrimonio que acaba de comprar un décimo terminado en 8.

CUÁNDO Y COMO COBRAR

Desde el mismo día 22 por la tarde se pueden cobrar los premios. Con el décimo o el resguardo premiado, una vez que finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, se comenzarán a abonar los premios, como es habitual. Si es un premio de menos de 2.000 euros, se pueden cobrar en uno de los 10.600 puntos de venta de la red comercial de Loterías, en metálico o a través de Bizum. Fueron los primeros comercios físicos de España en incorporar este sistema de pago.

Si son de 2.000 euros o más, en las entidades financieras autorizadas. Y si los has comprado en el canal on line oficial, los premios pequeños nos lo abonan en la cuenta de juego y los grandes mediante transferencia bancaria. Tienes de plazo tres meses, hasta el 22 de marzo de 2023. Que no se te pase.

Si el décimo o resguardo está deteriorado, hay que personarse en un punto de venta de Loterías, cumplimentar el formulario “Solicitud de Pago de Premios”, firmarlo y aportar el décimo o resguardo deteriorado, que será remitido a Loterías para su autenticación. Y si te lo roban, hay que denunciar, porque si resulta premiado, puedes personarte en el juzgado con la denuncia para iniciar el proceso correspondiente.

