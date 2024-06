Los alumnos de Peñaflor comen en tupper y a 700 metros de su colegio

Los problemas de la calidad de la comida en los colegios públicos sigue sin solucionarse. Ha pasado ya un año desde la firma del llamado pacto del Maria Moliner por unos comedores Nobles. Desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna acción que mejore la calidad de los comedores escolares.

Ha habido pequeños gestos desde el departamento de educacion pero en la practica, las familias afirman que todo sigue igual. Aseguran que se aprobó una partida presupuestaria de 250.000 euros para mejorar los comedores escolares pero que no se ha usado. Hay colegios que quieren construir cocinas, ayuntamiento dispuestos a pagarlas, familias que se prestan a autogestionar ellas mismas los comedores... pero afirman que no están recibiendo respuestas por parte del departamento de Educacion.

En Zaragoza, el 80% de los colegios públicos no tienen cocina propia. Funcionan entonces con la llamada línea fria, es decir, la comida llega ya cocina a los colegios y allí solo la calientan. Al no tener cocina, los alimentos son preparados, y la mitad de estos son ultra procesados. Incluyen aditivos que están siendo catalogados incluso, como tóxicos y no recomendables para menores. “Existe solo una linea fría que sería aceptable. La que se cocina y en 24-48 horas se sirve. Es lo único que sería aceptable, se cocina en un sitio cercano y se sirve, pero en 24 horas, así no hay necesidad de aditivos”, explica el portavoz de la plataforma de comedores escolares públicos de calidad, Genaro Delgado.

El problema radica en que algunos de estos menús que llegan a los colegios lo hacen con un margen de hasta 25 días hasta que son servidos en el comedor escolar. Las comidas ultraprocesadas son un riesgo para la salud de los niños. 44 colegios de Aragón han solicitado tener cocina propia el próximo curso, 40 de ellos en Zaragoza.

El Colegio Público de Peñaflor: un caso extremo

Hay ejemplos concretos de toda esta situación. En el colegio Catalina de Aragónhan solicitado tener cocina propia, pero se les niega. En este colegio, la empresa que les trae la comida precocinada lo hace desde Lérida cada 20 días. Hay otros centros como el Valdespartera 3 que ha pedido que sean las familias quienes lleven el comedor, pero tampoco se les concede.

Y después está el colegio de Peñaflor. Alli directamente, no tienen ni comedor. Hay un edificio ya construido pero la situacion se ha quedado atascada. Asi que los niños deben desplazarse unos 700 metros hasta un local donde las familias han habilitado una sala para que los escolares coman con tuppers que se llevan desde sus casas. Una opción que, afirman las familias, sale mucho más cara que cualquier comedor escolar y trae además, muchos más problemas de organización.