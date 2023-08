La búsqueda de la ciudad más bonita de España ha sido uno de los temas más comentados en Twitter España. Se trata de un torneo organizado por el usuario RelatandoHistoria. El torneo disputado entre ciudades de más de 80.000 habitantes se compone de eliminatorias y distintas fases en las que las ciudades con más votos van avanzando hasta llegar a la ansiada final. La votación que más nos afecta es la de Zaragoza, que tras eliminar a Huelva, una de las eliminatorias más justas fue la que enfrentó a Zaragoza y a La Coruña, en la que la ciudad del león empezó perdiendo y que gracias a los más de 20. 000 votaciones con el 50,3% el resultado favoreció a Zaragoza. Tras pasar de ronda, el siguiente rival fue San Sebastián con el que se perdió con un apretado resultado que contó con 23.224 votos y resultó a favor de los vascos 50,4 %. Los cuartos de final enfentan a 8 ciudades, divididas en 2 bloques. El lado A: Zaragoza vs Granada abierto desde las 14:00 y Donostia vs Gijón disponible a partir de las 20:30 de ayer. El lado B: Se disputa hoy,Vitoria-Gasteiz vs Sevilla 14:00 y Salamanca vs Cádiza las 20:30.

Esta votación en especial está dejando gran expectación, solo con mirar los argumentos con los que los usuarios defienden lo suyo, nos podemos hacer una idea. Un fiel defensor de la ciudad publicaba esto “Con todos mis respetos, Zaragoza, a día de hoy le da 1000 vueltas a La Coruña. No sé qué tiene la gente con las ciudades que están al borde del mar…” Como en esta plataforma es habitual siempre hay personas con humor que no pierden la oportunidad para soltar un comentario gracioso en referencia al cierzo. “ Hace viento en Zaragoza da igual cuando leas esto”, y nada más lejos de la realidad y es que en Zaragoza otra cosa no, pero de vientos paranormales sabemos mucho.

Independientemente del ganador sin duda es una idea ingeniosa que tiene atrapado a varias ciudades que están pendientes de que su ciudad sea la más votada, Cádiz, San Sebastian, Gijón o Sevilla son algunas de las ciudades que han competido este torneo.

