¿Qué está pasando con las carpas muertas en los lagos Penélope Cruz de Zaragoza?

La situación que han vivido estas semanas los vecinos de Valdespartera y Arcosur ha sido surrealista: la aparición de cientos de carpas muertas que aparte de dejar un fuerte hedor no agrada tampoco salir a pasear por el estanque viendo esa situación.

Las cientos de carpas muertas estaban todas amontonadas al final del lago, actualmente se han recogido la mayoría pero aun así quedan unas cuantas por el lago dispersas. Los vecinos que pasean habitualmente por el estanque, han querido dejar sus quejas y preguntas sobre como ha podido ocurrir esta situación a los microfonos de COPE: "Lleva pasando aproximadamente un mes, llevamos bastante tiempo quejandonos, es una pena porque hay más animales, no limpian el agua, huele mal, lo que no nos parece normal es que no se retiren todos, desconocemos como han aparecido, es una pena que estos animales hayan perecido así"

¿Como es posible que en el estaque hayan aparecido carpas?

Desde el ayuntamiento de Zaragoza explican que ellos han tenido constancia desde hace unos días de la situación del estanque. Es importante precisar que se trata de un estanque, no un lago, en el que el Ayuntamiento desconoce cómo han llegado hasta allí estas carpas.



La Unidad Verde ya ha realizado mediciones de oxígeno y han comprobado que los niveles de oxígeno actuales son incompatibles con la vida de los peces. Es algo que suele suceder en periodos con temperaturas tan altas.



Durante los últimos días, y de manera constante, la contrata de mantenimiento de estanques y fuentes está revisando este estanque para retirar los ejemplares muertos.

La situación actual esta contralada, los vecinos esperan que no vuelva a suceder porque no es la primera vez que ha pasado. Hace diez años algo parecido ocurrió en el estanque que el problema fue el mismo, la falta de oxigeno debido a las altas temperaturas.