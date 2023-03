Un bull terrier aterroriza con sus ataques a los vecinos de Sobradiel

Un perro de raza bull terrier tiene atemorizados a los vecinos de la localidad zaragozana de Sobradiel. Ha atacado ya a cinco vecinos, el último de ellos hace unos días. El perro intentó atacar a un cachorro al que paseaba la víctima y al defenderle, fue el dueño de este cachorro el que sufrió las consecuencias del ataque.

Este perro bull terrier se escapa y ataca, afirma en COPE la concejal Ainhoa Gracia, a lo primero que ve: "El perro se escapa constantemente y ataca a lo primero que ve y a lo primero que pasa.Hace apenas 15 días atacó a un vecino que estaba por la calle paseando a un cachorro. Le dio un buen mordisco en la pierna y eso que es una persona que mide casi dos metros. Imagínate si llega a pillar a una persona mayor o a un niño pequeño"



Este perro ya fue llevado a una perrera tras una primera intervención del Seprona, pero después de que sus dueños obtuviesen la licencia para perros potencialmente peligrosos, el animal les fue devuelto. El problema es que no cumplen la normativa: ni bozal ni correa. Y además, el animal se escapa de casa cada vez que tiene ocasión. "Tras los informes y los ataques del perro, se indicó que debía ser un perro potencialmente peligroso, ir con bozal y llevar una correa que no puede superar el metro y medio de largo. El problema es que se les escapa de casa porque no lo sacan en todo el día. Se les escapa y muerde a lo primero que encuentra", afirma Gracia.



Tanto el último vecino atacado como el propio Ayuntamiento de Sobradiel han denunciado los hechos y piden que la justicia acelere el proceso. Sin embargo, y hasta que el juzgado no se pronuncie, la Guardia Civil no puede hacer nada. El perro de momento, continuará con sus dueños: "No podemos hacer nada hasta que el juzgado se pronuncie. Desde el Ayuntamiento hemos intentado hacer lo máximo posible por acelerar el proceso pero hasta que el juzgado no se pronuncie y digan que vienen a llevarlo, no podemos hacer nada más. Se escapa de nuestro alcance".

Los vecinos de Sobradiel ya se plantean una recogida de firmas para intentar acelerar el proceso para que este perro quede internado en un lugar adecuado y no suponga un peligro para otros animales y vecinos del municipio.

