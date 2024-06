Bolaños tilda de "patochada" la última polémica de Nolasco

Ya tenemos al vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco de VOX, enfrascado en una nueva polémica. En la tarde de este jueves se reunió con el Ministro de Justicia, el socialista Bolaños. Nada más recibirle, Nolasco le entregó los argumentos del recurso de inconstitucionalidad que Aragón va a interponer a la Ley de Amnistía. El ministro respondió diciendo que él le haría llegar también el informe de la Comisión de Venecia que demuestra los argumentos jurídicos favorables a esta Ley. Esa conversación ha sido difundida por el departamento de Nolasco.

No es una conversación que revele ningún secreto, pero el problema radica en que Nolasco iba con micrófono y todo fue grabado y difundido por el departamento de prensa del vicepresidente aragonés sin el conocimiento del Ministro de Justicia.

Bolaños no dijo nada del otro mundo, pero podía haberlo dicho. Y en esa mala intención que se puede interpretar por parte de Nolasco es donde radica la polémica. El vicepresidente ya ha dicho que tomará medidas con su equipo de comunicación: "Yo no di orden para que se difundiera esa audio. Tomaré medidas con mi equipo de prensa porque yo no quería enviar ni difundir ese audio. De todas formas hay que aclarar que no es una conversación privada, sino que se produce de manera pública".

Nolasco pide disculpas publicamente a Bolaños, pero en privado no han vuelto a hablar. El Ministro tilda a Nolasco de ultra y afirma que busca la polémica en lugar de dedicarse a gobernar: "Los gobernantes ultras necesitan la polémica del día, la crispación, el odio, la patochada del día... para que no se hable de que no hacen nada en favor de los ciudadanos. Necesitan alguna polémica que cubra esa falta de gestión que hacen".

El propio presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha admitido que su vicepresidente se ha equivocado. Desde la izquierda aragonesa han llegado a pedir la dimisión de Nolasco.