Así es el plan de reforestación 2024-2027 del Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón ha presentado su Plan de Reforestación. Es un compromiso que ha asumido a cuatro años. Es decir, desde el 2024 hasta el 2027. ¿Cómo va a ser esa planificación y dónde se va a hacer? Se han dado los detalles y los objetivos que busca este plan que es bastante ambicioso. El objetivo es plantar 2 millones de árboles en cuatro años. La inversión serán algo más de 10,2 millones de euros.



Con esta medida se busca un triple objetivo: mitigar el Cambio Climático, restaurar el Medio Forestal y proteger el suelo de la erosión. Y es que ahora mismo la superficie forestal de Aragón es de 2,7 millones de hectáreas. Hablamos de más de la mitad del territorio de nuestra región, un 57% concretamente.

Pero claro, hablamos de superficie, que no de zonas arboladas, que no es lo mismo y conviene hacer el matiz. No toda la superficie forestal de Aragón está arbolada y de ahí la importancia de este plan a cuatro años que ha presentado el gobierno.

Estamos hablando de poco más de 1 millón de hectáreas que son forestales, pero que no están arboladas. Se va a actuar en torno a un 22% del territorio, cuando esa superficie desarbolada es del 38%. Es decir, que no se va a reforestar todo ese territorio, pero sí buena parte del mismo.

¿Cómo va a ser ese trabajo?

Bueno, conocidas las cifras, se ha explicado también de qué manera se va a actuar sobre el terreno. Es decir, cómo se va a trabajar y de qué manera se van a plantar esos árboles... Se va a actuar en las tres provincias aragonesas. Claro, y esto también es importante. Porque no todos los árboles de Aragón son 'naturales'.

Algunos son fruto de reforestaciones de años anteriores. Estamos hablando del entorno de Canfranc, el Pinar de Daroca o ojo, incluso, el Moncayo. Pero bueno, ¿dónde van a ser las zonas en las que se va a actual? ¿Cuáles tienen alta prioridad? Ana Oliván, Directora General de Gestión Forestal, ha dado detalles sobre las zonas en las que se actuará en las tres provincias.

Imagen del Pirineo.PIXABAY





Y a esto hay que sumarle las zonas de prioridad media o baja. En las de media encontramos zonas como Talamantes, Miedes de Aragón, Teruel o Tarazona; y en el de baja prioridad otras como Castejón de Valdejasa o Villarquemado. Estas son las zonas de entidades locales que han solicitado la repoblación.

Pero hay otros criterios. Porque si hablamos de los montes de Utilidad Pública que son propiedad del Gobierno de Aragón, encontramos zonas con necesidades como Sabiñánigo, Sos del Rey Católico, Las Peñas de Riglos, Ejulve o Villarluengo, que tienen una prioridad alta, o zonas como Talamantes, Aniñón, Ariza o Nuévalos, que tienen una prioridad media.

Estas zonas, si hablamos de la compensación de emisiones por Co2. Pero es que si hablamos de la erosión, encontramos otras zonas diferentes que también ha expuesto Oliván. Conocidas las zonas, también la cuantía, hay otro asunto importante, como es el de la financiación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo va a ser la financiación?

Bien, pues es algo que también ha detallado Ana Oliván, la Directora General, durante su intervención. Y aquí va a tener importancia, sobre todo, los fondos de la Unión Europea, que aportará cerca de 2 millones de euros. Será a través de los fondos FEADER que casi alcanzarán esa cifra.

Imagen del entorno natural de Daroca.PIXABAY





Este plan, por cierto, cuenta con la colaboración de la Universidad de Zaragoza, que ha realizado un estudio previo de la situación de todas las zonas de Aragón donde acometer los trabajos. Aún no se han elegido las especies a repoblar y, una vez que se conozcan bien las condiciones, se seleccionarán las más adecuadas, como ha comentado Enrique Arrechea, el Jefe de Servicio de Planificación y Gestión Forestal.

Y ha querido recordar que, hoy en día, las repoblaciones se plantean con un abanico de especies grande. Esas opciones pueden llegar incluso a tener en ocho y diez opciones para los territorios en los que se trabaja puesto que el sistema ha cambiado mucho. Y un último apunte: buena parte de la inversión del plan está dedicada a la mejora de los viveros de la Comunidad Autónoma para producir una parte importante de la planta.