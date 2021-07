El presidente de Aragón, Javier Lambán, considera que la posibilidad de exigir el certificado COVID para acceder a los establecimientos de ocio y restauración es una propuesta "seria" e "interesante" a estudiar en la comunidad aragonesa. Es una medida que ya ha sido aprobada por los gobierno autonómicos de Canarias y Galicia, pioneros en España en imponer esta medida que ya se está extendiendo por Europa de forma generalizada, especialmente en Francia o Italia.

A preguntas de los periodistas tras la firma en Teruel con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, del Fondo de Inversión de Teruel para 2021, Lambán ha asegurado que ese certificado es "una idea interesante" que el Gobierno de Aragón "va a estudiar seriamente".

"Hemos oído muchas ocurrencias, seguramente bien intencionadas", ha reconocido el presidente aragonés, para quien, en este caso, la medida "no es una ocurrencia ni forma parte de ningún género literario negro", sino que es una propuesta "seria a estudiar". El motivo es que cada vez se descubren facetas nuevas del impacto de la covid-19 y ha puesto como ejemplo que "a estas alturas" no se esperaba un repunte de los contagios de esta "magnitud", aunque ha reconocido que el impacto, gracias a la vacunación, no ha sido igual que en olas anteriores.

Ejemplo del modelo del certificación COVID de Aragón / COPE.ES





De momento, Aragón ya solicita este certificado para poder ampliar el aforo en celebraciones, como bodas, de los 90 a los 150 asistentes. En estos casos además, es necesario aportar un listado de asistentes por si se produce un brote en este tipo de eventos. El certificado COVID acredita tener la pauta de vacunación completa y puede descargarse desde la web del saludinforma. En la mayoría de los casos, se puede sustituir por una prueba diagnóstica negativa o por un certificado que acredite haber pasado el coronavirus recientemente con la consiguiente generación de anticuerpos.

