Aragón y Sánchez: una relación marcada por los Tribunales

Aragón acudirá al Tribunal Supremo para exigir la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Es obligación de Pedro Sánchez convocar esta conferencia si así se lo solicitan las comunidades autónomas. Aragón lo ha pedido en repetidas ocasiones sin éxito. Y no somos los únicos. 14 comunidades lo han solicitado hasta en dos ocasiones y de forma conjunta.

El reglamento regulador establece la obligatoriedad de convocar esta Conferencia dos veces al año o a petición de, al menos, 10 presidentes. “Hace muchos meses que solicitamos al presidente del Gobierno de España que convocara la Conferencia de Presidentes. No es de recibo que el presidente de Aragón lleve un año pidiendo esa reunión y el presidente de la nación no le reciba. No he tenido la oportunidad de hablar con Sánchez, pese a que más de diez presidentes hemos solicitado la Conferencia para tratar todos los asuntos que atañen a los aragoneses”, ha asegurado el presidente Jorge Azcón.

¿Qué asuntos se tratan en la Conferencia de Presidentes?

En esta Conferencia se pueden tratar todos los asuntos que son de interés para las comunidades desde la muy reclamada modificación de la finaciación autonómica hasta la polémica política migratoria. Precisamente este martes ha llegado al Congreso la modificacion del artículo 35 de la Ley de Extranjería que propone Sánchez para autorizar el traslado obligatorio de menores migrantes entre comunidades.

Los populares no están de acuerdo. Afirman que si el Estado les obliga a acoger, también debe ser el Estado quien corra con esos gastos y dé financiación. "No vamos a poner en peligro el bienestar de los menores que acogemos. Vamos a acogerles siempre que sea con finaciación no solo para los menores sino para los jóvenes a los que hay que acompañar hasta que son independientes para incorporarse a su vida adulta y autónoma. Para eso hace falta financiación del Gobierno de España y es lo que reclamamos las comunidades autónomas. No apoyaremos nada que sea por imposición", asegura la consejera de bienestar social, Carmen Susín.

Las comunidades del PP, por tanto, siguen dejando claro que no apoyará la modificación de la Ley de Extranjería que quiere llevar a cabo Pedro Sánchez.

Otros asuntos en los Tribunales

Esta no es la primera vez que el Gobierno de Aragón decide llevar a los Tribunales al ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya anunció haces unas semanas que también lo hará por la Ley de Amnistía. Será en este caso, un recurso de inconstitucionalidad que el ejecutivo autonómico tiene muy avanzado. El Gobierno de Azcón considera que esta Ley supone un agravio para muchos españoles y da un trato preferente a los socios independentistas de Sánchez meramente por cuestiones políticas.

Pero las polémicas no quedan aquí. La derogación de la Ley de Memoria Democrática también ha sido un gran punto de desacuerdo entre el gobierno autonómico y el Estado. En este caso fue el ejecutivo central quien dio el primer paso para llevar el asunto a los Tribunales al considerar que esta derogación "blanqueaba el franquismo". Aragón defiende que la sustitución de esta Ley por un Plan de Concordia reconoce a todas las víctimas por igual, sean del bando que sean.

Después de que el gobierno central elevase a los tribunales la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, el ejecutivo de Azcón respondió planteando un recurso de alzada.

En el horizonte se abre además, un nuevo conflicto: la instalación de placas fotovoltaicas flotantes en los embalses. El Gobierno de España está de acuerdo pero el autonómico, no. Se verían afectados 14 pantanos en Aragón. Azcón ya ha anunciado una normativa sobre paisajes para prohibir la instalación de estas placas en embalses aragoneses. Un paso que no sería de extrañar que Sánchez deciese de nuevo, llevar a los Tribunales.