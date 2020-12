Aliaga en COPE: "Pasé miedo y temblaron los pilares de mi familia"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha pasado por los micrófonos de COPE Zaragoza dentro del programa especial que hoy ha realizado esta casa desde el Centro de Día San Blas para personas sin hogar. El número 2 del ejecutivo aragonés ha hablado en primera persona sobre cómo superó el COVID-19 y sobre cómo atravesó esos días tan complicados para él.

"Yo pasé miedo, lo he dicho y no lo tengo que ocultar. Cuando uno está así, llora. Piensa lo que ha hecho mal.Temblaron los pilares de mi familia porque yo llegué a pensar que no salía de allí. Y luego, desde que salí, pienso que hay que darse más a los demás", ha explicado de una manera sincera, rotunda y contundente.

También ha hablado sobre cómo ha sido la pandemia en Aragón: "Hemos pasado momentos durísimos, sobre todo a la hora de conseguir material. Fueron de tensión hasta que un buen día yo también ingresé y superé a este virus que ha hecho destrozos. Esta lucha se ha enfocado en tres frentes: el sanitario, el social y en la cuestión económica, intentando en esta última sacando diversos planes de choque".

SITUACIÓN DE LA NIEVE

Entre algunas consecuencias del coronavirus, el sector de la nieve, por ejemplo, se ha visto duramente castigado. En este sentido, Aliaga ha querido hacer varias matizaciones: "El año pasado fue una temporada de nieve excepcional y destinamos más de 500.000 euros a la nieve y si no llega a cerrar el 14 de marzo hubiéramos batido todos los récords".

También ha querido recordar que "ha habido años que la nieve ha abierto a mitad de enero por la climatología" y que "este verano hemos conseguido ocupaciones similares a las del año pasado" cuando no había pandemia. "La gente buscó en la naturaleza y el espacio su ocio y así generamos esas ocupaciones".

Finamente, ha recalcado: "Para abrir las estaciones, lo dije y lo repito, se tenían que dar tres circunstancias: que hubiera nieve -ya la hay-, que levantaran los confinamientos de los clientes potenciales -las Comunidades siguen cerradas, Aragón entre ellas- y que no hubiera el colapso que teníamos hace unos días en las camas de UCI".

