Vega Gimeno, la gran capitana del Casademont Zaragoza, anuncia su adiós al baloncesto profesional

Vega Gimeno, la gran capitana del Casademont Zaragoza, muy emocionada, anunció este martes en rueda de prensa su retirada del baloncesto profesional cuando acabe la actual temporada. También tiene por delante aún el reto de participar con la selección española 3x3 en los Juegos Olímpicos de París:

“He decidido poner fin a mi carrera deportiva para iniciar una nueva e ilusionante etapa en mi vida. Pero no quiero que sea una despedida, ni quiero dramatizar, porque el sentido del humor va conmigo allá adonde esté y voy a intentar sonreír todo lo posible. Mi principal mensaje de hoy es de agradecimiento. Quiero dar las gracias porque siento agradecimiento en mayúsculas. Gracias por la carrera deportiva, por todo lo vivido, por los buenos y malos momentos pero sobre todo gracias por toda la gente que se ha cruzado en mi camino todos estos años y habéis hecho de mí una mejor deportista y sobre todo, una mejor persona”, comenzaba explicando la jugadora valenciana en el anuncio de su despedida del baloncesto profesional.

Vega señalaba que había tenido la suerte de jugar en grandes equipos con todo tipo de experiencias y donde siempre se había comprometido al cien por cien. El anuncio de la capitana del Casademont Zaragoza, de 33 años, lo hacía rodeada de todas sus compañeras y del cuerpo técnico, además del presidente, Reynaldo Benito, y del Director General, José Antonio Artigas. Y ha estado marcado por la emoción cuando la jugadora ha dado las gracias a todas aquellas personas que le habían marcado durante su vida. La ala-pívot ha desvelado queen su carrera deportiva ha habido dos amores, el baloncesto 3×3 y el Casademont Zaragoza.

La capitana agradecía a la afición del equipo, la ‘Marea Roja’, su apoyo y destacaba que siempre la iba a llevar en el corazón por las ganas que le había dado “de levantar los brazos y luchar”.

Y desvelaba que la decisión de la retirada la ha ido madurando durante semanas y meses, incluso durante los dos últimos años y que el club le ofreció una renovación pero ya con una cláusula en la que decía que podría retirarse al final de la temporada.

Igualmente ha apuntado que el hecho de pensar en la retirada le creaba “calma y tranquilidad” y que eso le hacía ver que estaba tomando “la decisión correcta”.

“En la pista lo he dado todo, pero el legado más importante es que hemos traspasado la puerta de las casas. Había gente que no seguía el deporte femenino y ahora son abonados”, destacaba.

La capitana del Casademont Zaragoza indicaba que pone fin a una etapa de su vida y que inicia otra repleta de incertidumbre, pero que se va “muy agradecida” por todo lo que ha vivido.

“Lo primero es acabar aquí la Liga bien, ojalá llegando a la final. Del 3×3 me retiraré a final de verano. El objetivo es ir a los Juegos Olímpicos”, señalaba.

De igual forma, apuntaba que le apetecía retirarse “estando bien, no pidiendo la hora. Sé que estoy a buen nivel y que la decisión puede chocar un poco, pero lo tengo muy meditado”, explicaba.

Vega Gimeno se retira, a falta de lo que ocurra esta campaña en la Liga, con cuatro títulos nacionales (tres Copas de la Reina y uno de Liga), cinco medallas con la selección española en las categorías de inferiores y otras dos con la selección española absoluta de 3×3 (un bronce en los Juegos Europeos de Bakú 2015 y oro en el Campeonato de Europa 2021 de París).

Por su parte, su club le dedicaba en su web un amplio comunicado destacando su trayectoria deportiva y lo enmarcaba todo con tres palabras, ¡GRACIAS, ETERNA CAPITANA!:

Vega Gimeno será la eterna referente de Casademont Zaragoza femenino. La capitana del conjunto rojillo ha anunciado que pondrá punto y final a su carrera deportiva al final de la presente temporada: “He decidido poner fin a mi carrera deportiva. No quiero que suene a despedida... El principal mensaje de hoy es el de AGRADECIMIENTO con mayúsculas. Gracias por la carrera deportiva, por todo lo vivido, los buenos y malos momentos... Pero, sobre todo, gracias por toda la gente que se ha cruzado en mi camino todos estos años y habéis hecho de mí una mejor deportista y, sobre todo, una mejor persona”.

"La eterna capitana de Casademont Zaragoza, carismática dentro y fuera de la pista y muy querida por toda la Marea Roja, se ha deshecho en elogios hacia Casademont Zaragoza, uno de sus “grandes amores”. “Ese que se cuece a fuego lento, un gran amor. Contigo quiero acabar mi carrera profesional. Eres mi gran orgullo. Me siento feliz y afortunada de poder retirarme cómo, cuándo y dónde quiero. Gracias Jose Descartín y Reynaldo… por vuestra comprensión, ayuda y cariño. Me he sentido súper arropada, entendida y protegida, y en momentos así, eso vale oro”, destacaba una emocionada Vega.

No solo de todo lo que este histórico equipo ha conseguido en lo deportivo, Vega reflexionaba asimismo sobre todo lo alcanzado fuera de la pista: “El mayor logro de este club y mío como capitana y con lo que me voy eternamente agradecida y satisfecha es que hemos traspasado las televisiones, las casas, los asientos, los corazones… Hemos llegado a la gente, a los niños, a las personas mayores, absolutamente a todo el mundo, ese es mi legado”.

La capitana ha enumerado a todas las personas con las que se ha cruzado en su carrera, recordando especialmente a los miembros del staff técnico en su etapa aquí en Zaragoza. Y, por supuesto, no se ha olvidado de la Marea Roja, “su Marea Roja”. “Hemos creado algo especial, una sinergia que ha hecho que pudiese superar momentos duros en la pista y que quisiese saltar con los puños en alto para celebrar cada canasta y cada triunfo con vosotros. Porque nada hubiese tenido sentido sin vosotros. Nosotras somos la cara visible de todo esto, pero vosotros sois el motor que lo mueve. No dejéis de estar ahí para las siguientes jugadoras, ayudáis más de lo que podáis imaginaros. Os voy a llevar siempre en mi corazón”, expresaba.

Vega ha tenido palabras para todos los equipos en los que ha militado, en los que, aseguraba, haber sentido “ilusión, pasión, admiración y amor”. Así como también un recuerdo hacia el 3x3 y la Federación Española de Baloncesto. Y, emocionada, aventuraba todo lo que está por venir junto con su familia: “Gracias papá y mamá por vuestra tremenda generosidad cuando con 14 años me apoyasteis para que persiguiera mi sueño. Gracias, papá, mamá y Ángel, me habéis enseñado a luchar, a ser constante, a trabajar, a forjarme un futuro y construirme un plan B, a respetar, ayudar, liderar, empatizar, a entender que no todo siempre sale como una quiere y a disfrutar de la vida como lo hacéis vosotros (…). Me muero de ganas de las comidas familiares de los domingos, de recoger del cole a Ángel y Álvaro, de poder abrazar a la ‘abue’ cuando me apetezca, de poder irnos al Perelló a la playa a estar juntos y de empezar esta nueva etapa junto a vosotros. Os quiero con todo mi corazón”, decía Vega.

Para terminar, unas bonitas palabras hacia el baloncesto y todo lo que le ha dado, al que seguirá “muy de cerca”. “Pongo punto y final a esta etapa de mi vida, maravillosa, para comenzar otra, llena de incertidumbre, pero que me despierta mucha ilusión y muchas ganas. Gracias a todos por escucharme y por quererme como lo hacéis, estoy feliz y me siento muy afortunada con la carrera profesional que he tenido.GRACIAS”, concluía.

Vega ha defendido la camiseta de Casademont Zaragoza en tres temporadas diferentes y en 125 partidos entre Liga Femenina Endesa, Copa de la Reina, Supercopa, Eurocup Women y Euroleague Women. Levantó la histórica Copa de la Reina en Zaragoza en un recuerdo que siempre estará en nuestra memoria, y se ha ganado el corazón de la ‘Marea Roja’.

Casademont Zaragoza será siempre tu casa, pero antes, todavía nos queda un playoff que disfrutar viéndote de rojo. ¡GRACIAS, ETERNA CAPITANA!