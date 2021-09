El Real Zaragoza - S.D. Huesca se jugará el lunes 11 de octubre a las 21 horas en La Romareda

La Liga de Fútbol Profesional ha dado a conocer por fin este jueves los horarios de la jornada 9 de Segunda división, en la que destaca el derbi aragonés entre el Real Zaragoza y el Huesca. Y el horario elegido para el enfrentamiento entre los dos equipos de Aragón no es otro que las nueve de la noche de la mismísima víspera del día del Pilar, el 11 de octubre. Será televisado en directo por Gol en abierto y por Movistar LaLiga por plataformas de pago.

Será el choque que ponga el cierre a la jornada y supondrá el reencuentro de los dos conjuntos más de un año después, ya que, tras el paso de la S.D. Huesca por Primera división en la temporada pasada, no se veían las caras desde el 29 de junio de 2020, en pleno descofinamiento. Ese día, La Romareda, vacía, vivió una de sus noches más tristes, con la lacerante victoria en los últimos instantes de la S.D. Huesca, que logró el triunfo por 0-1 con un polémico gol de Javi Galán tras una clara falta previa de Pulido a Puado que no fue señalada. Ese día -que fue determinante para que un equipo subiera y el otro no-, no mereció perder un Real Zaragoza que, eso sí, hizo un desastroso final de temporada tras la reanudación de la competición después del confinamiento y acabó quedándose sin lograr un ascenso que parecía seguro cuando se paró la liga en marzo. Por otra parte, no había un derbi con público en el estadio zaragozano desde el 7 de abril de 2018, con victoria zaragocista por 1-0, con gol de Javi Ros.

El equipo de Juan Ignacio Martínez, antes de llegar al derbi del 11 de octubre, tiene que afrontar este sábado día 18 a las 18,15 horas el choque en La Romareda ante la Real Sociedad B, el domingo día 26 a las 20,30 horas en Lugo y el sábado día 2 de octubre a las 18,15 en La Romareda ante el Oviedo. Ningún partido en casa en domingo esta temporada de momento.