Mesa, de penalti en el minuto 99, da en Leganés un punto de oro para la tranquilidad (1-1)

El Real Zaragoza logró empatar in extremis este sábado en el campo del líder Leganés (1-1) al transformarMaikel Mesa un penalti en el minuto 99 del partido. El undécimo tanto del jugador canario supone un punto de oro de cara a la tranquilidad para la permanencia en la categosría del conjunto aragonés, que no fue inferior a los locales, ni por dominio ni por ocasiones.

El equipo pepinero, que acumula así cinco empates consecutivos, sin hacer apenas méritos, se había adelantado en el marcador a los doce minutos de la segunda parte, cuando aún quedaba más de media hora por delante. Tampoco los zaragocistas estaban especialmente fluidos pese a tener más posesión y, cuando todo apuntaba a derrota, llegaron las manos de Sergio González, que fueron señaladas como penalti tras tener que mediar el VAR y la consulta de Arcediano Monescillo con el monitor según le recomendó Aitor Gorostegui Fernández.

El penalti era indiscutible, pese al enfado local por la crueldad de perder dos puntos en el último instante, pero fue el justo castigo para una mala tarde del Leganés, que podría perder el liderato tras veinticinco jornadas en lo más alto si el Eibar se impone a domicilio al Albacete.

Afrontaba el choque el cuadro local después de cuatro empates a cero consecutivos. Pese a ello, pareció no haber escarmentado, al menos en la primera parte. Goles no hubo y ocasiones pocas, solo un remate de cabeza de Iván Azón que se marchó desviado no muy lejos de un palo y un golpeo centrado de Aritz Arambarri bien despejado por Edgar Badía.

Dado el panorama, lo más destacable fue el enfado con el que el centrocampista Yvan Neyou se fue al banquillo a la media hora. El camerunés, que había tenido que ser tratado en la banda a los ocho minutos y posteriormente fue amonestado al volver al césped, no quiso saludar a su entrenador Borja Jiménez al salir y posteriormente arrojó una sudadera al suelo mostrando su malestar.

En el inicio de la segunda parte las sensaciones no fueron mejores, con ambos equipos en disposición de prolongar su siesta otros tres cuartos de hora. Sin embargo, un destello les hizo abrir los ojos en mitad del letargo. Sucedió en el minuto 57, cuando Dani Raba, que había entrado en el descanso, centró desde la derecha y Miguel de la Fuente cabeceó con potencia en el primer palo llevando la pelota al fondo de las mallas.

El tanto en contra espabiló al Real Zaragoza, que ni podía ni debía salir derrotado de un partido en el que no estaba siendo inferior. Los de Víctor Fedrnández lo intentaron primero con disparos lejanos de Toni Moya, Maikel Mesa y Fran Gámez sin excesivo peligro. Sí lo tuvo, y mucho, una acción a falta de diez minutos cuando de nuevo Mesa no pudo situar el balón entre los tres palos a puerta vacía tras un rechace de Diego Conde a tiro de Moya.

Ahí pareció dilapidar sus opciones el plantel aragonés, pero cuando el tiempo añadido agonizaba, una mano dentro del área de Sergio González obligó a acudir al VAR al colegiado. Este señaló penalti y Maikel Mesa se resarció del gol que había perdonado antes, marcando para dar un punto a los suyos.

Leganés 1: Diego Conde; Miramón (Nyom, m.68), Chicco, Jorge Sáenz, Sergio González, Franquesa; Cissé, Neyou (Arambarri, m.29), Portillo; Juan Cruz (Dani Raba, m.46) (Brasanac, m.80) y Miguel de la Fuente (Diego García, m.80).

Real Zaragoza 1: Badia; Gámez (Cortés, m.88), Francés, Lluis López, Jair, Zedadka (Valera, m.71); Toni Moya, Aguado (Grau, m.46), Mesa; Azón (Enrich, m.80) y Liso (Bakis, m.71).

Goles: 1-0, m.57: Miguel de la Fuente. 1-1, m.99: Mesa, de penalti.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a Neyou (m.11) y Dani Raba (m.72), del Leganés; y a Zedadka (m.69) y Mesa (m.100), del Zaragoza.

Incidencias: Partido de la jornada 37 LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de Butarque ante 9.719 espectadores.