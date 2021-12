Francho y Francés impulsan al Real Zaragoza, que obtuvo ante el Éibar un trabajado triunfo (1-0)

El Real Zaragoza, impulsado por sus internacionales sub-21 Francho Serrano y Alejandro Francés, que protagonizaron una gran tarde, venció en la tarde de este lunes festivo, día de la Constitución, por un gol a cero a la Sociedad Deportiva Eibar en el estadio de La Romareda, en el encuentro correspondiente a la décimo novena jornada del campeonato liguero. El conjunto de aragonés, que se colocaba octavo al acabar el partido, tiene ahora el playoff de ascenso a sólo cuatro puntos, en tanto que el descenso queda ya a siete.

En un choque muy igualado, acabó imponiéndose la casta y el trabajo colectivo de los hombres de Juan Ignacio Martínez, entre los que destacó el partidazo de Francho Serrano -su mejor encuentro de esta temporada- y, cómo no, una nuevas exhibición de Alejandro Francés, no sólo en defensa -otra vez imperial, esta vez ante Stoichkov-, sino también en ataque, redondeando su fenomenal actuación con el gol de la victoria a los 15 minutos de la segunda parte, al rematar un saque de esquina botado precisamente por Francho.

Los zaragocistas salieron a por el primer gol del choque desde el pitido inicial, sintiéndose valientes y sin complejos ante un rival superior y accediendo con buenas combinaciones al campo contrario. Por banda derecha llegaron los primeros avisos zaragocistas, ambos con dos centros de Sergio Bermejo. El primero, raso, fue repelido a saque de esquina; mientras que el segundo lo sacó un defensor cuando Jair Amador ya cargaba su remate dentro del área.

Justo después, en el minuto siete, fue Álvaro Giménez quien lo probó con un cabezazo que Yoel atrapó debajo de su portería. Sergio Álvarez respondió dos minutos después con otro testarazo que atrapó, de la misma manera, Cristian Álvarez. Ambos conjuntos, ofensivos y sin miedo, se medían en las áreas y buscaban hacer daño mediante la profundidad, presionando alto y rezumando intensidad en el municipal.

Francho Serrano se promulgó en ataque, primero con un chut centrado, pero flojo, que paró Yoel, y después, en una ocasión mucho más clara, con un remate de cabeza en carrera que se marchó por encima del marco. Entre esas dos ocasiones, Álvaro Tejero estrelló en el larguero una volea picada que acabó envenenándose. El Real Zaragoza pasó a dominar los tiempos del partido, pero no concretó sus opciones en los metros finales, teniendo varios contrataques a su favor. En el minuto 31, Alejandro Francés se lanzó con todo para conectar un lanzamiento de falta puesto por Bermejo, llegando a impactar la pelota y topándose con la base del exterior del poste derecho.

En la segunda mitad, el equipo aragonés arrancó con el objetivo de estrenar el marcador, y Juanjo Narváez fue el primero en intentarlo con un tiro desde dentro del área que salió alto. Presionando bien en campo contrario, los blanquillos siguieron a lo suyo, y un chut de Fran Gámez tocó en un defensa para salir a saque de esquina. Un córner en el que el Real Zaragoza acabaría encontrando recompensa a su insistente trabajo de picar y picar. Francho Serrano la puso y Alejandro Francés, con la garra preparada, se adelantó a su marcador para fusilar con el interior de su pierna derecha a un Yoel que tocó, pero que no pudo detener el remate del canterano zaragocista.

En el tramo final del choque hubo que sufrir el asedio del conjunto vasco, que creció en campo blanquillo en busca del tanto del empate, y Cristian tuvo que intervenir para despejar un chut lejano. Sin embargo, el esfuerzo titánico realizado por todos los futbolistas de JIM certificó un triunfo de muchos galones. Un triunfo de garra en el estadio de La Romareda.

Real Zaragoza: Cristian, Fran Gámez (Adrián, 89'), Francés, Jair, Chavarria, Petrovic, Francho, James (Zapater, 69'), Bermejo (Narváez, 45'), Borja Sainz (Lluís López, 79') y Álvaro G. (Iván Azón, 89').

SD Eibar: Yoel, Tejero, Rober (Quique González, 85'), Arbilla, Toño (Burgos, 45'), Sergio Álvarez (Rahmani, 85'), J. Muñoz, Stoichkov, Expósito, Corpas (Fran Sol, 71') y Blanco Leschuk (Llorente, 71').

Goles: 1-0; Francés (min. 60).

Aforo: 16.523 espectadores.

Árbitro: Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a Toño (min. 30) y a Stoichkov (min. 63) por parte del Eibar.

Tras el partido disputado frente a la Sociedad Deportiva Eibar, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, valoraba los tres puntos cosechados en el estadio de La Romareda: “Es para estar más que orgullosos. Es un partido que lo ha ganado la afición; ha tirado del equipo en ese momento de acoso y derribo, en el que hemos sabido sufrir con mucha disciplina”.

“Hoy han jugado dos equipos que querían ganar, ha sido trepidante. Dejar la portería a cero también es muy importante. Estamos contentos y tenemos que disfrutarlos, pero pensamos ya en el Almería”, señalaba JIM, consciente del gran encuentro que habían cuajado sus futbolistas, pero con una cabeza fría que ya mira dirección Almería.

Por último, del papel de la afición zaragocista, el técnico alicantino ensalzaba todo lo vivido en el municipal: “Estos 10 últimos minutos que he vivido en La Romareda huelen a éxito. Me he emocionado en el campo”, concluía Juan Ignacio Martínez.

La plantilla zaragocista guardará descanso este martes para volver al trabajo el miércoles en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Será con un ensayo que dará comienzo a las 10:30 horas, en el que los blanquillos comenzarán su preparación para el próximo enfrentamiento liguero, que tendrá lugar el sábado a las 18,15 horas ante la Unión Deportiva Almería.