Fernando de Yarza, consejero del Real Zaragoza, ha visitado este miércoles los estudios de COPE ZARAGOZA y ha manifestado que es cuestión de horas que se tom e ya la decisión sobre la venta del club. Estas han sido sus frases más destacadas:

“Creo que no es tirarse un farol decir que la decisión de la venta del Real Zaragoza ya es cuestión de horas. A mí me gustaría que antes de este fin de semana podamos tomar una decisión valorando las dos ofertas. Siempre primando el interés del Real Zaragoza”.

“Se elija la opción que se elija, saldremos todos del club. Todos somos conscientes de que nuestro ciclo ha terminado y queremos salir de aquí responsablemente, no en una huida. Ahora tienen que ser otros los que cojan el testigo y lleven el equipo a Primera. El que presente una mejor oferta lo logrará. Sea el grupo Orlegui o los americanos, lo que sea, que sea lo mejor para el club”.

“El fondo americano está formado por empresarios americanos que van a comprar, o quieren comprar el club. Han hablado de que quieren hacer una aportación impoprtante que permita reestructurar la deuda y que sea más llevadera. Quieren que el Real Zaragoza tenga una deuda asumible. Y no es un concepto de un príncipe árabe como el del Almería, que vaya a regar esto de millones. Pero es un grupo profesional serio y solvente”.

“Spain Football Capital estaba solo. Ahora hay dos opciones y eso es lo bueno. Estamos unidos y vamos a elegir juntos la mejor operación para el Real Zaragoza. Cuando dicen que Zaragoza merece más, qué mejor que ofrecer a los compradores que les vendes las acciones y hasta que el club no esté en Primera no quiero que me paguen. Porque quiero que esos recursos vayan al club para mejorar su situación”.

“Por eso, les trasladé al grupo Orlegui que si llegaban a un acuerdo con la familia Alierta, llegaban a un acuerdo con nosotros. Es verdad que tuvimos el problema puntual de diciembre. Por eso no fuimos a la junta. Pero es que yo sabía que José María Gallego no tenía capacidad para abordar esta operación y porque, además, habiendo otras opciones encima de la mesa, no quería que el Real Zaragoza se convirtiera en el Betis B”.

“Me siento muy orgulloso de ser amigo de Christian Lapetra y le estoy tremendamente agradecido por haber dado la cara con señorío todos estos años. Lo que se ha hecho con él, con amenazas a su familia, con intentos de agresión... Yo creo que no todo vale. Con nuestro presidente se han cruzado líneas rojas”

"Quiero mostrarle públicamente a Christian Lapetra mi agradecimiento, mi apoyo y decir que con él se ha sido en esta última fase tremendamente injustos. Respeto las críticas, pero no se puede cruzar esa línea hacia el insulto y la agresión”.

“Las personas llegamos hasta donde llegamos. Christian ha dado de sí muchísimo. Le ha dado mucho al club, pero es humano y tiene sus límites. A mí, personalmente, no me consta que haya presentado la dimisión formalmente. Y estos días, por lealtad, le he llamado mucho para arroparle porque sabía que eran momentos difíciles para él. Y lo notaba tocado, pero en pie”.