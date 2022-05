El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y el presidente de Aragón, Javier Lambán, han aparcado por un momento las diferencias y han acordado impulsar la candidatura de Zaragoza como subsede del Mundial de Fútbol de 2030. Ambos han mantenido un encuentro en el Pignatelli para coordinar esta propuesta que el Gobierno de Aragón hará llegar al Gobierno de España y a la Federación Española de Fútbol.

El encuentro llega 24 horas después de que el ministro de Cultura y Deporte trasladase a las comunidades autónomas la necesidad de que comunicasen las posibles ciudades participantes en la cita mundialista. El presidente, Javier Lambán, ha indicado que ambos “hemos ratificado nuestro compromiso para que cuando llegue el 2030 y se celebre un Mundial de Fútbol junto con Portugal, una de las sedes sea Zaragoza. Para lo cual, antes se tendrá que haber construido un estadio nuevo”.

El alcalde, Jorge Azcón, da por vencedora la candidatura, con Zaragoza como una de las sedes. Pero el alcalde quiere que sea al máximo nivel. “Zaragoza cuenta con muchísimas ventajas para ser una de las sedes más importantes” y, por eso, “aspiramos a las fases finales. Queremos que Zaragoza no sea sede de la fase de grupos, me gustaría que tuviéramos acceso a semifinales y, por qué no, a una final de un mundial en el año 2030”, ha indicado.

Todavía falta por conocer los requisitos que pone sobre la mesa la Federación Española de Fútbol para esa candidatura España-Portugal. Antes de que termine el año tiene que estar cerrada la propuesta que se hará llegar a la FIFA. Un nuevo campo, lógicamente, será uno de esos requisitos. Y en eso están en el Ayuntamiento, en lograr un consenso. Para su construcción, el alcalde ha vuelto a insistir en que la mejor forma de financiación es “una sociedad en la que participen todas las instituciones”.

