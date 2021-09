Zaragoza cuenta con una carnicería sin gluten: embutidos y preparados con garantía

En el mercado de Hernán Cortés, en Zaragoza se ecuentra, desde hace ya 20 años, la carnicería Sin Gluten Miguel Ángel. La clientela sabe que puede encontrar allí productos sin gluten con toda la garantía de saber que no hay alimentos con esta proteína ni existe la contaminación cruzada. Al frente de ésta carnicería está Miguel Ángel Pérez Miranda que nos ha contado en COPE cómo surge la idea y cómo se ha desarrollado. “Surgió por una clienta que es la mujer del presidente de la asociación de celíacos de Zaragoza”, recuerda. Ella les dió la idea y después la llevaron a cabo.

El gluten es una proteína que se encuentra en la semilla de muchos cereales como son el trigo, cebada, centeno, triticale, espelta, algunas variedades de avena, así como sus híbridos y derivados. La carne, por naturaleza no tiene gluten pero si las especias con las que las trabajan en algunos lugares. Miguel Ángel se dió cuenta de que las especies con las que ellos trabajan eran de alta calidad. Estaban homologadas y sin harinas añadidas y por lo tanto sin rastro de gluten por lo que pudieoron elaborar embutidos sin ningún problema. El siguiente paso fueron los alimentos preparados. Los precocinados, empanados...etec. Lo que hicieron fue sustituir el pan rallado y la harian de trigo que lleva gluten por otra de maiz o arroz que no lo lleva. Además garantizan que no hay contaminaciones cruzdas. “Esto es muy simple y no encarece el producto”, asegura Miguel Ángel.

Pérez asegura que su clientela es la del barrio de toda la vida pero que ahora cada vez se suman más personas que buscan la ausencia de gluten en los alimentos. “Hay celíacos que viene de muy lejos”, nos cuenta y nos explica que además el producto es para todos igual.

Ésta carnicería está dentro del proyecto de “Mi comercio en la red” puesto en marcha por el Ayuntamiento de Zaragoza y Cámara de Comercio. “Me alegra mucho que las adeministraciones se preocupen por el pequeño comercio”, nos transmite Miguel Ángel, “Este es un comercio de la zona centro donde hay mucha clientela mayor y e las redes sociales las usan pocos. Y de esta forma hemos conseguido abrir una ventana a la gente joven que se mueve por las redes” no cuenta. El carnicero está además muy agradecido a Charo, la persona de “Mi comercio en la red” que fue a ayudarle y que le realizó toda la digitalización del negocio. “Para nosotros es una ventana de visibilidad que yo creo que tenemos que aprovechar” concluye.





