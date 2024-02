Un joven de Zaragoza hace una pregunta por la calle y retrata a dos chicas con su respuesta: "¿Serán capaces?"

En comparación a la mayoría de los países occidentales, España ha sufrido más el mal de la ignorancia, a veces terriblemente. En estos días, existe lo que se conoce como analfabetismo voluntario y es que, con más herramientas que nunca para acceder al conocimiento, se encuentran casos como el de estas dos jóvenes de Zaragoza.

Una bibilioteca de Madrid recibe un libro de vuelta y no dan crédito al ver la fecha en la que lo prestaron https://t.co/eU0QsTqaCd — COPE (@COPE) January 19, 2024

Quién más, quien menos, todos tenemos algún abuelo que ha bordeado o se ha sumergido en la incultura involuntaria. Es gente que ha tenido que sufrir lo suyo por ello, y trabajar a niveles inimaginables de dureza para quienes hoy vivimos, en las comodidades y bellezas que nos legaron.

Lo teníamos todo. Un mundo en paz, una prosperidad creciente, una ciencia pujante, innumerables oportunidades de formarnos, internet, que es una fuente de información formidable, el fértil suelo de nuestra cultura milenaria y de la occidental en su conjunto. La población analfabeta está por debajo de un 2 por ciento, pero se hacen notar.

Produce una honda lástima ver u oír a los ignorantes por elección propia. Sea bajo la forma de una chica o un chico de veinte años que sestea abúlico la formación que se le brinda, o la de un perfil anónimo de cualquier red social que va por ahí troleando. Cultivarse, cuando las circunstancias no te aplastan, es una responsabilidad.

Hace una pregunta

Hemos llegado a un punto en que el ser humano evita el esfuerzo que requiere aprender y hasta lo justifica, conformándose con una cultura bajo mínimos. Esto se deriva del hecho de que actualmente muchas personas tienen éxito económico y social sin necesidad de estudiar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??Una mujer devuelve un libro a la biblioteca 45 años después y se lleva una gran sorpresahttps://t.co/0dsrkR4SHK — COPE (@COPE) November 25, 2023

Los analfabetos de antes eran esos que, por no tener recursos, no tener ganas o creer que no tenían necesidad, se quedaban fuera de la evolución de la sociedad de su tiempo por no poder informarse leyendo en los libros, que es donde se depositaba el conocimiento en esa época.

Hoy los nuevos analfabetos son los que no pueden beber de la fuente de la información que está en internet, los que tienen que pedirle a otro que averigüe cualquier cosa en la red. La sociedad hace apología de la ignorancia y se propaga una imparable tendencia de renuncia a todo aquello que tenga el aroma de la ilustración.

El analfabeto moderno es un ignorante vocacional cuyo déficit no consiste ya en no saber leer y escribir, sino en el hecho de que, disponiendo de estas capacidades, no las ejerce. En España venimos de cosechar los peores resultados en el último informe PISA, que evalúa el rendimiento académico de los alumnos de edades de entre 15 y 16 años de 81 países diferentes.

Retrata a dos chicas con su respuesta

"Si fueses por la calle y te encontrases con los huevos de un gato, ¿qué harías?", es una pregunta muy sencilla para la mayor parte de la población. Es la que le ha hecho un joven a dos zaragozanas provocando una oleada de comentarios negativos en la publicación que compartió en TikTok.

Ambas contestan de forma que restan importancia al simple hecho de que los gatos son mamíferos, que no ponen huevos, reflejando a altas horas de la noche cómo está el nivel. Por ahí van los tiros de los comentarios que han dejado en la publicación muchos usuarios hasta el punto de hacerla viral.