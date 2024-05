Va caminando por la calle en Zaragoza y revela lo que piensa cuando alguien va lento: "Creo que estoy malita"

Son muchos los pensamientos extraños que tienen algunas personas. Nunca sabes con quién te estás cruzando en la calle, pero, ¿y si te encuentras a esta usuaria de TikTok? Esto es lo que revela en un vídeo viral que se le pasa por la cabeza cuando va por Zaragoza y se encuentra a alguien que, según su criterio, va lento por la calle.

A menudo aparecen ideas o pensamientos repetitivos desagradables en la cabeza a los que les damos vueltas una y otra vez, y aunque intentes detenerlos, no te resulta fácil conseguirlo. Es como si el pensamiento entrara en bucle, lo llamamos coloquialmente la lavadora o la rueda de hámster.

Normalmente, estos pensamientos intrusivos pueden crear cierta angustia en nosotros a pesar de que estos han llegado sin nuestro permiso. A veces estos se vuelven pensamientos negativos que son incontrolables para la persona que los experimenta. Son ideas que parecen estar atascadas en nuestra mente.

Las mujeres hacen el 60% de las llamadas

Los pensamientos intrusivos se refuerzan cuando entramos en debates con ellos, preocupándonos o luchando contra ellos por tratar de alejarlos. Otra forma de fortalecerlos, es intentar evitarlos. Lo ideal es ir dejándolos tranquilos, en paz, tratarlos como si fueran insignificantes.

Caminando por la calle

Lo que a las personas nos define es nuestra forma de comportarnos, lo que hacemos, no lo que pensamos. De hecho, podemos pensar en mil fantasías que sabemos que no realizaremos nunca, como puede ser volar entre las nubes como si fuéramos pájaros. A este tipo de pensamientos no les damos valor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es cierto que existen ideas delirantes que tienen que ser tratadas incluso con medicación, son pensamientos desconectados de la realidad. Pero la inmensa mayoría de nuestros miedos no son más que eso, miedos, pero no verdades. Solo porque para ti no son importantes, no te asustan.

Pero a la vez, los seres humanos contamos con una especie de sensor emocional que nos pone en alerta cuando nos enfrentamos a situaciones que puedan conllevar algún peligro para nuestra propia integridad. Si nosotros interpretamos un pensamiento de forma objetiva y en su justa medida, no nos hará sufrir.

Los profesores de secundaria se sienten abandonados y frustrados ante una realidad educativa cada vez más complicada.

¿Alguna vez has tenido un pensamiento en la cabeza que no te puedes quitar? ¿Te ha pasado que, aunque no estés viendo nada que te recuerde, aparece en tu mente un pensamiento constantemente? ¿Te has sentido raro porque esto te sucediera? Es algo normal como demuestra esta joven en TikTok.

"Creo que estoy malita"

"Cuando voy por la calle caminando detrás de una persona que camina muy lento, mi cabeza instintivamente, pero sin querer, piensa, ¿qué pasa si le pego un empujón, le pego un puño y lo tiro?", señala esta joven en TikTok, "obviamente no lo voy a hacer, pero se me pasa por la cabeza, ¿sabes?".

Esta usuaria que se ha hecho viral en la red social también revela que "voy en el coche y pienso, ahora que voy a 120 por hora, ¿qué pasaría si abro la puerta y, pam, me tiro?": "No lo hago, pero se me pasa por la cabeza. Creo que estoy malita". Los comentarios del vídeo aglutinan todo tipo de comentarios.