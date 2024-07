Trabaja en una zapatería casi 40 años y este es el drama al que tiene que hacer frente: "Pues que venga"

La llegada de Internet y de las nuevas tecnologías ha complicado, y mucho, a los comercios locales. Los de toda la vida. Aquellos a los que íbamos y vamos nosotros, nuestros padres y puede ser que nuestros abuelos. Es el caso, por ejemplo, de la zapatería Eva Cris, en el barrio del Ensanche de Teryel, quien podría tener que cerrar sus puertas después de casi 40 años.

La caída del pequeño comercio, además, parece no tener fin. La Cámara de Comercio en España prevé que el 52% de estos negocios caerá en ventas en este 2024. Una situación nada agradable, y que lleva a medidas muy duras. Y a esto, los comercios dan su explicación de lo que viven.

Por un lado, está la digitalización. Rodolfo Traver es el actual dueño de esta zapatería de Teruel y admite que las ventas online han afectado mucho a su negocio: "Ahora, desde la pandemia, la gente tiene otras pautas de compra. Yo animo a la gente que compre en Teruel porque se hace para la ciudad. No critico tampoco hay que comprar por internet, eso es imparable".

Pero Traver pone en valor el vecino que está abajo, el que te hace un favor, tocar el producto, probar, lo que tiene un plus de garantía de calidad. Esa cercanía del pequeño comercio, poder salir a comprar y en media hora lo tienes todo comprado.

Rodolfo no se jubila por las compras online, aunque sí afectan a su negocio. Se jubila por edad, pero tiene otro de los grandes problemas de los pequeños comercios en España: la falta de relevo generacional: "A mí me gustaría que la zapatería siguiera funcionando. Entonces, animo, a si alguien está interesado en ella, pues que venga, ya hablé conmigo y simplemente, pues llegar a un acuerdo".





No tiene relevo generacional porque sus hijos han tomado otros caminos. Y no tiene problema en quién sea el encargado de cogerla: "Es una zapatería que lleva muchísimos años abierta al público y tenemos una clientela, no solo de Teruel sino de una parte de la provincia que bajan mucho a comprar allí. Es cuestión de probar, no se busca un perfil concreto, no sino a alguien con ganas de trabajar, de asumirlo".

Si no encuentra un relevo, la zapatería Eva Cris echará el cierre en la próxima primavera tras casi 4 décadas dando servicio.