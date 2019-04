El PP de Teruel asegura que son los únicos que pueden garantizar la unidad de España

El candidato del PP al Congreso por la provincia de Teruel, Alberto Herrero, ha asegurado que estos comicios son “los más importantes” en la historia de España porque el país “no está para bromas por las incongruencias e irresponsabilidades del Doctor Sánchez”. Así que está convencido de que “los españoles queremos recuperar ese país de la ilusión, el desarrollo económico, de la lealtad instsitucional”.

De ahí que, el 'popular' considere que el próximo 28 de abril sólo haya dos posibilidades: “un gobierno dañino del Doctor Sánchez con Torra y Puigdemont en el Gobierno de España y tomando decisiones, también sobre la provincia de Teruel”. El otro gobierno posible es “un proyecto serio y firme” de Pablo Casado y del PP que “va a rescatar a España de la indignidad de estar arrodillados frente aquellos que quieren romper España y de la situación de crisis económica a la que algunos nos llevan”.

Por su parte, el candidato al Senado, Manuel Blasco, ha asegurado que la unidad de España “no se vende sino que se defiende”. En este sentido, ha añadido que “se defiende en el Congreso y en el Senado”, en la Cámara Alta es donde “hay que aprobar un 155 si alguien vuelve a intentar separar Cataluña, o País Vasco de España”. Y de paso, ha recordado que esa unidad “la da el Partido Popular”.

Además, el candidato ha apuntado que no entiende por qué se pone en duda posibles pactos del PP con Vox “cuando ellos no han matado a nadie”, mientras que “Sánchez puede pactar con Bildu cuando no han condenado ningún atentado”. Y es que, Blasco está convencido de que “es lo que le interesa a Sánchez, dividir España en las izquierdas y las derechas, pero es ridículo porque hay que hablar de futuro, y el más inmediato es que Sánchez tiene claro que va a gobernar en España con Podemos y su idea de cargarse la Moarquía, pero también con los independentistas catalanes y vascos que buscan separarse de España”.

Por otro lado, los 'populares' celebrarán esta tarde una tertulia taurina con el torero, Miguel Abellán que, además es candidato del PP por Madrid. Será a partir de las siete de la tarde en un bar del centro de la ciudad.