La Policía Local conciencia a los jóvenes del peligro de conducir bajo efectos de alcohol y drogas

La Policía Local de Teruel está realizando una serie de charlas para concienciar a los estudiantes de 3º de la ESO de los nueve colegios e institutos de la ciudad del peligro que supone conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, en colaboración con el departamento de Juventud del Ayuntamiento de Teruel.

Las charlas, enmarcadas en las V Jornadas de Educación y Seguridad Vial, van dirigidas tanto a los conductores de ciclomotores o patinetes eléctricos como a los acompañantes, y tienen el propósito de evidenciar ante los ojos de los adolescentes los riesgos que suponen estas prácticas.

Estas ponencias se enfocan desde tres puntos de vista distintos: el policial, el psicológico y el de las víctimas.

El punto de vista policial lo aporta el responsable de la Unidad de Educación y Seguridad Vial de la Policía Local, Javier Fuertes, que les ofrece información sobre la normativa existente así como de las consecuencias de no respetarla.

El propio Javier Fuertes se ha pasado por los micrófonos de COPE Teruel para hablar sobre estas charlas: "El objetivo general al final es intentar que estos chavales con una edad de sacarse el permiso de ciclomotor o cualquier vehículo, porque esto es extendible a los patinetes, a la bici, que también son vehículos, así lo recoge la ley, o al coche el día de mañana, que no lo hagan. Que no conduzcan bajo la influencia de alcohol o drogas al volante. Al final sí que es verdad que es una charla que, lejos de ser una charla que se olvida enseguida, nuestro objetivo era concienciar. Y para eso contamos casos reales que nos han pasado en la profesión, o en el caso de Gerard y Verónica, que son víctimas de un atropello que sufrieron aquí en Teruel. Porque la intención es tocar los sentimientos, y si consiguen llegar a las emociones, pues se les quedarán las cosas".

Además de por la edad, el policía encargado de impartir estas charlas ha destacado que lo que se cuentan son casos propios de la ciudad: "Es gente de Teruel, es la gente, se produjo aquí en Teruel. Al final pasan por una calle que pasa todo el mundo, y se trataba de que se vea que no es como cuando vemos las noticias, que ha habido muertes en la operación salida, y pasamos de cara. Somos gente de Teruel, cosas que nos han pasado en Teruel, y que al final, pues que nos puede pasar a cualquiera, si no hacemos las cosas bien, porque yo siempre digo en la charla, porque es así, que en un noventa y tantos por ciento de los accidentes es por el factor humano, con lo cual tenemos que hacer mucho cada uno de nosotros".

Otro de los aspectos que más ha llamado la atención a Fuertes es el feedback que ha recibido por parte de los jóvenes que escuchan estas charlas: "Creo que estas charlas encajan muy bien, y creo que hacemos algo diferente. En un principio, como a lo mejor son chavalotes, piensan que es tiempo, y son largas, pero te das cuenta que no, cada uno es una parte, son dinámicas, y de hecho hay algo muy llamativo a estas edades, que suenan timbre y no se mueven, no se van al recreo, o cuando largosamente se tienen que ir a casa, hasta que no acaban no se mueven".

También ha explicado que, una manera de hacer más dinámica la charla, pero a la vez más cercana, es con una dinámica contándoles un caso que le tocó vivir a él hace 28 años, cuando era Guardia Civil: "Un chico y dos chicas que se fueron a Benicassim de acampada, se salieron de la carretera de Benicassim a Lopesa, y la Guardia Civil de Tráfico de Castellón nos llamó, y tuvimos que ir a cada una de las familias a decirles, pues que, su hijo, y en el caso de las otras, sus hijas, pues habían fallecido. Y eso es duro, es duro".

El punto de vista psicológico lo aporta la psicóloga especialista en atender víctimas de accidentes de tráfico, Leire Méndez, quien les habla de casos reales.

A través de distintas dinámicas les hace ver cómo afecta el consumo de las sustancias nocivas en la conducción y para ello se ayuda de unas gafas que simulan sus efectos.

Las charlas se completan con la intervención de Gerardo Solera y Verónica Pérez, que sufrieron un atropello en Teruel, y que son delegados voluntarios provinciales de la Asociación Víctimas de Tráfico.

Relatan a los jóvenes la noche en la que fueron atropellados cuando volvían a casa por el Puente de la Reina de la ciudad y cómo cambiaron sus vidas desde ese momento.

A través de estos tres puntos de vista basados en casos reales, las sesiones pretenden apelar a las emociones de los alumnos para que interioricen la importancia de hacer lo correcto en el momento oportuno.