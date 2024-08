Preocupación entre los ganaderos por la enfermedad de la lengua azul

Estamos pendientes de la enfermedad de la lengua azul. Afecta a vacas, ovejas y cabras. La contagia un mosquito y entre sus sintomas están la fiebre, las hemorragias o la inflamación de labios, lengua y mandíbula. Se puede dar incluso, la muerte del animal. Y aunque no fallezca, las pérdidas para el ganadero son cuantiosas porque afecta en embarazos o producciones de leche. En Cataluña hay más de 200 focos de esta enfermedad en ganaderias extensivas.



Por su cercania, la zona de restriccion ante esta enfermedad se ha extendido ya a Huesca con vacunación obligatoria para estos animales y la prohibición de que el ganado pueda circular más allá de un radio de 150 kilómetros. Esa ampliación a Huesca como zona de restricción ante la lengua azul no se ha extendido de momento a las otras dos provincias aragonesas: Zaragoza y Teruel. Se trata de una enfermedad transmitida por mosquitos que no afecta a las personas como explica Fran Aísa que nos cuenta todos los detalles en el podcast de Cope.