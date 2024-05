Precaución en la montaña: vuelve la nieve y aumentan los caudales de los ríos

El mes de mayo finalizará en poco más de diez días y la meteorología ha dejado un mato blanco de nieve a partir de la cota 1.900 en el Pirineo Aragonés. La estampa que presentan las montañas ofrece una mezcla entre color verde, blanco y caudales que han aumentado como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas este pasado fin de semana.

Los centros como Alurte (Canfranc) han dejado de emitir los boletines semanales con los que informan del riesgo de avalanchas porque la temporada invernal ha finalizado. No obstante, esto no quiere decir que el riesgo haya desaparecido, ya que las cotas altas han recibido precipitaciones en forma de nieve. Por eso, desde la Oficina de la Montaña de Jaca, se recuerda que "en días como hoy, es importante conocer cómo está la montaña para saber cuáles son los riesgos y cómo minimizarlos". Las temperaturas son cambiantes y "pasamos de frío a calor en cuestión de horas". Por eso, la ropa tiene que ser de abrigo e impermeable y adecuarla a los termómetros.









Algunos ríos como el Gállego han cuadruplicado su caudal en cuestión de horas, por lo que "hay que ser precavido a la hora de practicar deportes en el agua".

En esta época del año, es normal que muchos aficionados a la montaña se animen a salir, pero, se trata de un periodo en el que confluyen varios factores: lluvia, nieve, bajada de temperaturas y, después, calor.

La Oficina de la Montaña informa cada semana del estado de los barrancos y atiende en su local a todo aquel que quiera subir a la montaña y planificar la actividad. "Es fundamental conocer cómo está el terreno que vamos a pisar", subraya el director, Íñigo Ayllón.

La planificación y la "humildad", dice Ayllón, son dos elementos con los que debemos afrontar una jornada en la montaña.