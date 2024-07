El número de peregrinos que se alojan en el albergue de Jaca ha descendido un 20%

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca ha organizado, con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, una tarde de convivencia con peregrinos y socios en el Albergue de Peregrinos de Jaca. Será a las 19.00?h. Después, a las 20.00, se oficiará una misa en la iglesia de Santiago.

El presidente de la asociación, José María Bartolomé, ha explicado en COPE que, el número de peregrinos que han pasado por el albergue de Jaca en los últimos meses ha descendido un 20% en comparación con el año pasado. Unos 700 peregrinos han pasado por esta instalación, que cuenta con todos los servicios renovados. Hay que tener en cuenta que no todos los peregrinos se alojan hoy en día en albergues, algunos optan por hoteles u otro tipo de alojamientos. No obstante, "es obvio que esto no acaba de cuajar", dice Bartolomé.

Por este motivo, el presidente ha recordado la importancia de ofrecer un Camino de Santiago en buenas condiciones, tanto por imagen como por la seguridad de los propios peregrinos.

Tras las fuertes crecidas hace unos meses, el tramo que discurre por Castiello de Jaca se quedó cerca de ser impracticable "y a día de hoy no se ha solucionado". En el caso de Canfranc, se ha colocado una pasarela provisional.

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca organiza, junto a la Comarca de la Jacetania, el Gran Juego de la Oca que tendrá lugar este viernes, 26 de julio, en Santa Cilia. Igualmente, la asociación agradece el trabajo que se está haciendo para la promoción del Camino Francés por parte del Ayuntamiento de Aísa, que está realizando visitas a las ruinas de Santa Cristina de Somport, además de otras actuaciones que ayudarán a posicionar más el tramo aragonés.