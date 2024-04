Keko Cajal: “En Jaca no talamos por talar”

Vienen días importantes para la ciudad de Jaca entre eventos deportivos y la festividad del Primer Viernes de Mayo. Será la primera gran fiesta para la actual corporación popular y el concejal Keko Cajal está con muchas ganas. “Estamos muy ilusionados con la instalación de las pantallas gigantes por parte de la Hermandad. En las reuniones que hemos tenido lo veíamos super necesario; va a ser un punto de inflexión como se ha demostrado en otros sitios como San Lorenzo en Huesca. El trabajo previo está siendo maravilloso y seguiremos buscando pequeños detalles para mejorarla”.

Este fin de semana se celebra un evento de rugby con más de 550 participantes, junto con sus familias sumarán cerca de 2.000 visitantes, además de concentración de gimnasia rítmica. “Desde sub 14 hasta sub6 habrá muchos jugadores que junto con sus familias. Junto con el deporte estas jornadas son también de educación medio ambiental y eso me encantó. El deporte es turismo. El jueves que viene tendremos el espectáculo de la Vuelta Ciclista femenina, la etapa terminará a las 17h y recomiendo que vayan después de comer a Rapitán y ver a las mejores ciclistas del mundo”









Son varios los vecinos de Jaca que han protestado por la política que está llevando a cabo el equipo de gobierno actual sobre la tala de muchos árboles en diferentes zonas. Cajal explica que “la poda es necesaria en todos los árboles que no son autóctonos como son los plátanos o chopos. Todas las talas que hacemos en Jaca tienen su informe técnico y se debaten. Son necesarias porque los árboles están enfermos, porque han dañado tuberías, están levantando aceras o porque no cumplen la normativa para que circule una persona en silla de ruedas o un carrito de bebé. No talamos por talar y siempre miramos por la seguridad de los vecinos y todo está justificado”.

El concejal sí quiero matizar que pronto se van a subsanar algunos desperfectos en la zona norte de Jaca: “Me disculpo por las talas en el barrio de Tejería porque lo hicimos sin tener dotación para arreglar posteriormente las aceras pero lo vamos a aprobar ya”

Sobre las conferencia de salud Cajal se mostró orgulloso de la gran acogida. “La primera del doctor Sánchez Gastón, una eminencia en el terreno cardiovascular, fue un enorme éxito. Se ofrecieron pruebas médicas gratuitas y más de la mitad de los asistentes se apuntaron”. Pronto se anunciarán nuevas en próximas fechas.