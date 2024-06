Haimar Zubeldia, homenajeado en la XXXIII edición de la Ibercaja Quebrantahuesos

Rodeado de nombres ilustres como Miguel Indurain, Luis León Sánchez, Juanpe López, David Ferrer, Javier Martínez, Aleix Espargaró o Jorge Martín, el ciclista guipuzcoano ha recibido un homenaje a la altura de su carrera, en la que finalizó en 15 ocasiones el Tour de Francia.

"El hecho de que se pasen puertos míticos del Tour de Francia o La Vuelta a España es un añadido y la organización hace un gran esfuerzo para que todo sea un éxito. Nos permite compartir kilómetros con gente que nos apoyaba en los puertos y eso es un privilegio", explicaba Zubeldia.

Los preparativos han llegado a su fin, y ahora los protagonistas son los 11.000 ciclistas que este sábado ya han tomado la salida en Quebrantahuesos y Treparriscos desde Sabiñánigo. En su retorno a la Quebrantahuesos, Miguel Indurain ha querido destacar "los puertos clásicos que se pasan en el recorrido, y espero que esta edición sea un gran día de ciclismo".

Se espera un gran ambiente en esta cita cicloturista.QUEBRANTAHUESOS





Por su parte, el extenista David Ferrer ha loado el gran ambiente del ciclismo, y ha destacado que "el ciclismo permite a amateurs participar junto a profesionales, y la Quebrantahuesos es la carrera que he más me ha gustado de todas en las que he participado".

Uno de los nombres más destacados era el de Aleix Espargaró, que vuelve a participar en la marcha por segunda vez. Espargaró, que esta temporada se retira del campeonato de MotoGP, ha explicado que es "un enamorado del ciclismo". Del recorrido, ha recordado la importancia de guardar fuerzas antes del Portalet.

Juanpe López, ciclista profesional del Lidl Trek, será otro de los nombres destacados que tome la salida esta edición. Él de Lebrija, que logró el triunfo en el Tour de los Alpes este año, explicaba que "le surgió la oportunidad de venir a la Quebrantahusos, y quiso aprovecharla para disfrutar del recorrido".

En el homenaje a Haimar Zubeldia han participado autoridades como la alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, el diputado en la Diputación Provincial de Huesca, José Cebollero López, el presidente de la Comarca Alto Gállego, Primitivo Grasa Cebollero, el presidente del Club Ciclista Edelweiss, Fernando Escartín. En cuanto a los sponsors, Ibercaja ha estado representado por Enrique Barbero, Director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales, y TotalEnergies por Leticia Fernández-Castrillón, responsable de Marketing.