Familias y profesores del Alto Gállego y Jacetania se concentran contra los recortes educativos

Unas 300 personas se han concentrado este viernes por la tarde en la plaza de España de Sabiñánigo contra los recortes previstos en el profesorado para el próximo curso 2024-2025 en la escuela pública. Según esta medida, la provincia de Huesca contaría con 120 profesores menos el próximo año lectivo. Las escuelas del medio rural vuelven a ser las más afectadas. En colegios como el CRA de Biescas, se eliminarían cuatro docentes o siete en el colegio San Juan de la Peña de Jaca.

Las familias, que son las organizadoras de la concentración, argumentan que "se va a ver reducida la calidad educativa puesto que se tendrán que reagrupar clases en colegios pequeños y prescindir de apoyos a niños con necesidades especiales".

Comunicado conjunto de las familias en la provincia de Huesca

Desde las Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública de las distintas Comarcas de la provincia de Huesca, queremos hacer una denuncia pública referente a la programación de cupos para el curso 24/25.

Los recortes de las horas lectivas a la plantilla de profesores en general (una hora por profesor), y la reducción de jornada de los mayores de 55 (dos horas por profesor) y 60 años (cuatro horas por profesor) en particular, abarca muchas horas que Educación no tiene intención de cubrir con nuevo personal docente en los distintos centros educativos. A esto hay que añadir que los cupos de profesorado han sufrido un recorte drástico, situándose en varios casos por debajo de la plantilla jurídica. Esto último supone supresiones de plazas de personal definitivo, que de facto imposibilitan la organización de los centros e impartir todas las áreas, especialmente en la escuela rural.

Esto, a efectos prácticos, va a suponer la pérdida de programas y actividades educativas, como atención a la diversidad, desdobles, elaboración de materiales, convivencia, labores de biblioteca, etc., que afectará a todos los colegios en mayor o menor medida, mermando la calidad educativa de nuestros centros. Resulta, como poco, asombroso, que se reconozca la necesidad de descargar el horario lectivo de los docentes para poder preparar actividades complementarias que atienden a la diversidad y a la mejora de la atención y el aprendizaje, si luego no se van a poder llevar a cabo con nuestros hijos e hijas, porque no hay suficientes profesores que puedan implementarlo en las aulas.

Si se eliminan los apoyos que permiten individualizar la enseñanza y garantizar una educación inclusiva, de calidad y flexible, son nuestros hijos e hijas quienes están perdiendo un derecho que debe estar garantizado según la Ley, y es la escuela pública, la de todos, la que pierde lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir.

Por eso reclamamos que se reviertan estos recortes y que se garantice el personal necesario para cumplir con todo lo que se viene haciendo hasta ahora. ¡En la escuela pública se invierte, no se recorta!