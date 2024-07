La atracción turística de Huesca que es única en el mundo y atrae a turistas curiosos y aventureros

El Pirineo aragonés se caracteriza por tener muchos enclaves y parajes impresionantes. Dependiendo desde dónde se contemplen, esas vistas hacen la experiencia, incluso, todavía más increíble. Miradores, montañas, embalses y restos de las nieves del invierno se pueden contemplar desde determinados puntos.

Pero si se da una vuelta de tuerca, ahora existe también la oportunidad de verlo, incluso, suspendido en el aire. Ya hace algunos años esa experiencia dio un salto de calidad y no en sentido figurado, sino literalmente. Las tirolinas de Hoz de Jaca permitieron a los turistas y visitantes vivir una experiencia con un descenso, sobre el Embalse de Búbal, cargada de adrenalina.

Ahora se ha dado una nueva vuelta de tuerca. Es el 'Columpio Solar', único en el mundo. Está a 150 metros de altura balancea a sus visitantes sobre las aguas del mismo Embalse de Búbal. Es único en el mundo. El más grande se encontraba en China, a una altura de 100 metros de altura. Este supera en altura, en vistas y en espectacularidad, al del país oriental.

Mayo 2024

Valle de Tena, Huesca

Primera vez en Huesca me enamoraron sus valles y montañas. Fuimos a tirarnos en tirolina y acabamos balanceándonos por el columpio del Valle a 150m. Me hubiese arrepentido de no hacerlo aunque una vez y prou. Sentí mucha impresión pero estoy viva! pic.twitter.com/Zoh5SFxntA