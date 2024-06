Abundante nieve en cotas altas y aumento de caudales en el Pirineo Aragonés

El fallecimiento de un montañero catalán el pasado domingo en el Valle de Pineta (Bielsa) eleva a nueve el número de víctimas mortales en lo que va de año en la provincia de Huesca en actividades al aire libre. La Guardia Civil de Montaña recuerda que los caudales de los barrancos han aumentado y todavía queda nieve en cotas altas.

En primavera apetece salir más a la montaña, pero no hay que dejarse engañar por el buen tiempo porque todavía queda abundante nieve en cotas altas y los barrancos llevan mucho caudal por las intensas precipitaciones y el deshielo. Las reservas, desde la cuenca del río Gállego hasta la del Ésera, pasando por la del Cinca y el Ara, prácticamente todo el Pirineo Aragonés, está en el máximo de los últimos cinco años.

El Subteniente Jesús Guillén, Jefe de las Unidades de Rescate de la Guardia Civil de Montaña de Huesca, ha explicado en COPE JACA, que "todo esto hace que la montaña sea más peligrosa en esta época del año".

El riesgo cero no existe y ocurren accidentes que no se pueden evitar, como puede ser un desprendimiento de rocas. No obstante, la Guardia Civil de Montaña ha recordado algunos consejos básicos que pueden minimizar el riesgo.

Los consejos básicos son: planificar bien la actividad, conocer el terreno en el que nos vamos a mover y no sobreestimar nuestras capacidades. Por otro lado, es fundamental llevar el material adecuado, informarnos sobre la previsión meteorológica y comenzar la actividad a las horas adecuadas para evitar exposiciones prolongadas al sol o falta de luz.

En esta época del año, tan pronto hace sol y podemos sufrir una insolación como nos puede sorprender una tormenta. Por tanto, la ropa impermeable y la protección solar también son elementos necesarios.