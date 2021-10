Jaca reivindica un modelo sostenible de renovables que no amenace la supervivencia del medio

La plaza de Biscós ha sido el escenario de una concentración convocada por la Plataforma en Defensa del paisaje y la vida en el Pirineo en la que han participado más de 200 personas. Además, una veintena de tractores han recorrido varias calles de la ciudad con pancartas alusivas a la implantación de estos macroparques solares “que amenazan el territorio”.

En la plaza de Biscós se ha leído un manifiesto firmado por numerosas asociaciones empresariales, turísticas, culturales y también por varios partidos políticos que también han acudido a la convocatoria. En concretom lo ha firmado representantes de la plataforma, Acomseja, Aepag, Doña Sancha, Amigos de Serrablo y agricultores y ganaderos.

Carlos Avellana, miembro de la Plataforma en representación de la Jacetania y del Alto Gállego ha hecho hincapié “en la participación de gente muy joven que lucha por defender un territorio en el que quiere vivir”. A su vez, pide “unanimidad a los políticos ya que no hay una posición firme en este asunto”.

Natalia Lopez, coordinadora del manifiesto, ha resaltado que “los macro parques fotovoltaicos son la mayor amenaza que tiene en mundo rural y el sector del turismo, de la zona Pirenaica”.

Isabel Castillo, presidenta de la Asociación Doña Sancha también ha manifestado su disconformidad con estos proyectos argumentando que “somos una asociación de consumidores y usuarios y apoyamos todo lo que tenga que ver con eso, entendemos que esto no va a favorecer a la población”

Pilara Piedrafita, presidenta de la Asociación Amigos de Serrablo sostiene que "el paisaje forma parte del patrimonio".

Javier Sadornil, portavoz de Cambiar Sabiñánigo dice que “hay que buscar el modelo que queremos y después regular. No empezar la casa por el tejado”

Javier Acín, portavoz de Chunta Aragonesista destaca que “hay preocupación por el sector primario que ya tiene dificultades de desarrollo y esto no coincide con nuestro modelo de desarrollo”.

Marta de Santos (Podemos) , resalta el éxito de la convocatoria y señala que “en el Pirineo ya hemos vivido el colonialismo con el agua y no podemos volver a ceder lo poco que nos queda en el territorio. Hay otras formas”

Dani Ventura, concejal del PP en el Ayuntamiento de Jaca explica que “estamos contra estos proyectos que estropean el valor que tenemos que atrae a tanta gente y a la agricultura y la gaanadería. En el último pleno llevamos la modificación del PGOU y nos sorprendió mucho que el punto decayera en el pleno”

Isabel Manglano, PSOE de Biescas, se posiciona en contra y recuerda que “en Biescas se están tomando medidas y ya se ha sacrificado el territorio lo suficiente. Esto otra forma de fomentar la despoblación”

Fran Aísa, portavoz del PAR en Jaca subraya que “esperamos que el alcalde tome nota de esto ya que la DGAno tiene prisa por regular. El ayto de Jaca es de los pocos que tiene capacidad de decisión sobre su PGOU. No podemos prohibir pero sí marcar distancias igual que se ha hecho con la ganadería intensiva. El PAR apoya esto porque nos lo creemos. Me alegro de que también esté CHA para presionar a sus socios de gobierno”

No han faltado las asociaciones empresariales. La presidenta de Acomseja, Marian Bandrés, ha recordado que “somos un territorio turístico y no podemos destrozar el paisaje y, además, esto no crea puestos de trabajo ni beneficia al Pirineo”.

En la misma línea se ha mantenido Beatriz Peñarubia, de la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego. No podemos tener renovables en contra del ecosistema. Con nosotros que no cuenten porque nos enfrentaremos a todo lo que perjudique al ecosistema del Pirineo”.