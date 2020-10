Hernando de Acosta, uno de los gobernadores más complicados que ha tenido la Ciudadela de Jaca

Hernando de Acosta fue un general de artillería y uno de los gobernadores que tuvo la Ciudadela de Jaca, quizás, el más complicado. El presidente de la Asociación Sancho Ramírez, Juan Carlos Moreno, nos habla hoy de una figura que provocó enfrentamientos en la sociedad jacetana. Es cierto que tuvo problemas por ser portugués y no ser de alta cuna pero sus actos se encargaron de que no fuera un gobernador querido. Fue elegido gobernador entre cuatro candidatos y causó tensión entre soldados y vecinos. También es considerado como un traidor de doble juego. ¿Quieres saber más? No te pierdas la entrevista en COPE.