El coronel Francisco Rubio presenta el libro "La guerra de los robots"

El coronel Francisco Rubio, director de la Ciudadela de Jaca, ha pasado por los micrófonos de COPE para hablar de su último libro que lleva por título "La guerra de los robots". El coronel es experto en seguridad global y defensa. Es doctor en sociología y ha sido agregado de Defensa en Venezuela. También director de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Igualmente, Jefe de Seguridad del Ejército y ha participado en misiones internacionales. Una dilatada trayectoria que plasma también en publicaciones, artículos, ponencias y libros. En cuanto al libro, que ya está a la venta, Francisco Rubio aborda una cuestión que "hoy en día es una realidad". Habla de cómo la tecnología está cambiando los conflictos armados.

Tal y como se explica en la contraportada, "la era de la robótica cambiará a sociedad del siglo XXI y también sus guerras, que no desaparecerán: serán diferentes. Las armas autónomas son capaces de matar y destruir sin necesidad de control humano. Esta facultad de una máquina inteligente para decidir sobre la vida de una persona ha movilizado a científicos y académicos pero no tanto a las personas anónimas, más preocupadas por los probemas cotidianos y cercanos". No te pierdas la entrevista en COPE.