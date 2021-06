El cine se adueña de la programación cultural de Sabiñánigo a lo largo del mes de junio

Con la voluntad de poner en valor el cortometraje como lenguaje cinematográfico y el género en particular, el GALACTICAT, Muestra de cine Fantástico y de Terror de Tàrrega, incorpora este año actividades en otras localidades de Lérida y Aragón. Se trata de la sección Off del Festival, que proyectará cortometrajes en los cines de diferentes localidades en colaboración con sus ayuntamientos.

De momento, hay confirmadas sesiones del Off Festival en Sabiñánigo (3, 4, 10 y 11 de junio), Mollerussa o Alcañiz y ya se ha llevado a cabo una en Penelles coincidiendo con el Festival GARGAR. El día 3, a las 19,45 horas, en el Auditorio La Colina, se presentará el Off festival en Sabiñánigo, en un acto en el que se contará con la presencia del director del Festival, Ramón Bochaca En Sabiñanigo, la programación incluirá un line-up de obras seleccionadas a cada una de las secciones oficiales del Festival y que compiten para llevarse el Premio al Mejor Cortometraje Fantástico, de Terror, de Animación y de Género Libre.

En total se programarán más de 25 cortometrajes de todo el mundo, muchos de ellos con un gran reconocimiento internacional y nacional y con premios y nominaciones en los Goya o los Óscar.

Tal como nos indica Berta Fernández, Alcaldesa y Concejala de cultura de Sabiñánigo “ este evento, es una ventana a la enorme creatividad y talento de los cortometrajistas y al gran valor del cortometraje y tiene por objetivo acercar al público de Sabiñánigo y de Huesca a éste lenguaje cinematográfico; además, las cuatro proyecciones contarán para otorgar los premios del público del GALACTICAT a partir de las votaciones que los espectadores compartirán con la organización al terminar cada una de las sesiones”.

Destacar que entre los cortos que podrán ser visionados, figura el titulado DAUGHTER, de la directora originaria de Tayikistán, Daria Kascheeva nominado al Óscar a mejor cortometraje animado, estará entre la programación de Animación. Respecto a La Muestra de cine fantástico y de terror de Ponent, promovida por la asociación GALACTICAT y Circuit Urgellenc, Galacticat, decir que este año, llega a la 8ª edición, que tendrá lugar del 23 al 29 de agosto en los Cines Majestic de Tàrrega.

Es importante señalar, nos informa Berta Fernández, este Festival cuenta con un programa didáctico paralelo, en el que alumnos de educación primaria y secundaria pueden aprender las bases del cine a lo largo de todo el curso escolar gracias a los talleres organizados con diferentes temáticas y formatos Este Proyecto didáctico, denominado Galacticurso, que ha empezado como prueba piloto en Lérida, tiene la intención de crecer y expandirse también, en los próximos años, a Aragón, para poder llegar de esta manera al máximo de alumnos de las zonas rurales de España, algo que creemos puede ser de interés para nuestro niños y jóvenes”.

El día 18, a las 19,45 horas, también en el Auditorio La Colina, nos sigue exponiendo la edil serrablesa “cambiaremos de registro, pero no abandonaremos el cine. En esta ocasión tenderemos la oportunidad de conocer la película 'Armugán, el último acabador'” “Armugan” es un film de Jo Sol que recibió el premio del jurado en el prestigioso festival de Tallin y se rodó íntegramente en Aragón a finales del año pasado. La película está coproducida por la productora aragonesa La Bendita Produce y Juanjo Javierre, como sabéis ligado a Sabiñánigo, es el autor de su banda sonora, un trabajo por el que fue galardonado en Tallin. Berta Fernández, comenta “la película no se ha visto en Aragón hasta ahora, en el Festival de cine de Huesca y es por tanto una oportunidad muy especial para Sabiñánigo, poder acoger un acto la presentación de este trabajo y más aún contar con la presencia de Juanjo Javierre”. En este trabajo su director reflexiona, en blanco y negro, sobre la vida y la muerte y lo hace recuperando ', la figura del acabador. Un personaje del que no se ha hablado mucho y que ha estado presente en algunas culturas.

El acabador era el encargado de acompañar en el tránsito a las personas que estaban a punto de fallecer. Esta reflexión se hace en medio de impresionantes paisajes aragoneses (Valle de Ordesa, Boltaña, Muro de Bellós, Murillo de Gállego, Belchite o Ascaso, además de Zaragoza ) y con la lengua aragonesa, presente en algunos diálogos. El día 25 de junio, tendrá lugar la última de las presentaciones, en este caso a propuesta de la Plataforma Prorefugiados del Altoaragón y Asociación Alouda. En este caso, se presentará la película “Ocupación S.A.”, un documental de la periodista brasileña Laura Daudén y el profesor Sebastián Ruiz Cabrera —doctor y experto en Relaciones Internacionales— sobre los beneficios económicos y empresariales que hay detrás de la ocupación del Sahara Occidental y el expolio de sus recursos.

En el acto estarán presentes miembros de ambas asociaciones y tras la proyección de la misma, se abrirá un turno de debate. El cine también ha sufrido duramente con la pandemia y con estas tres propuestas, evidentemente no muy comerciales y si muy diferentes queremos dejar constancia de su valor como elemento artístico y cultural en diferentes facetas, no siempre conocidas o de fácil acceso para el público en general. Un buen momento para acudir al cine, en un ambiente seguro, y disfrutar de propuestas de calidad, concluye la alcaldesa de Sabiñánigo.