Cinco efectivos del Servicio de Emergencias de Jaca comienzan a trabajar en el Speis

A partir de este lunes, 1 de marzo, cinco efectivos del Servicio de Emergencias de Jaca se integran en el SPEIS, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación Provincial de Huesca. Además de este personal, también se han traspasado vehículos y herramientas para desarrollar la actividad. De esta forma, las emergencias de incendios y salvamento se atienden desde el parque de bomberos de Sabiñánigo.

El alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, ha explicado que "es una buena solución" pero ha recordado que "se ha propuesto que se ubique el parque comarcal en unos terrenos de Martillué, cedidos por el Ayuntamiento. Sería un punto intermedio y la salida sería fácil a la autovía y la distancia en llegar a las dos comarcas también sería rápida".

El primer edil ha hecho hincapié en que Jaca no pierde el Servicio de Emergencias porque "continuará las 24 horas para atender cualquier incidente que, lógicamente, no tenga que ver con los incendios". Además, ha subrayado que Jaca sigue contando con una cuña que se utilizará para la limpiaza viaria durante el invierno. Esa tarea la realizará el Servicio de Emergencias de Jaca.

El pasado viernes, se realizó un acto de reconocimiento, no solo a los cinco trabajadores que se integran en el servicio provincial "sino a todos los que forman y han formado parte de este servicio, que tiene mucha historia en Jaca y sus miembros se han jugado la vida por nosotros". Al acto asistió el alcalde y representantes de toda la corporación municipal para reconocer el trabajo de este servicio. También se hizo entrega de unos diplomas de agradecimiento y se descubrió una placa conmemorativa.

Los cinco efectivos que ya forman parte del SPEIS son: Miguel Ángel Ruíz, Juan Manuel Rodríguez, José Fernández, Alberto Lorenzo y Jesús García.

Miguel Ángel Ruíz y Jesús García, que cuentan con años de trabajo en este servicio, recordaron algunas de las intervenciones más complicadas y difíciles a las que han tenido que enfrentarse como la rieda de Biescas o algunas más recientes como el incendio de casa la Rubia, la vivienda cercana al antiguo hospital y también actuaciones en la plaza de San Pedro. Igualmente, no se olvidaron de los compañeros que no han sido admitidos. En este sentido, han manifestado que "ha habido compañerps que no han tenido la oportunidad de entrar en el traspaso y se lo merecían".