Carlos Serrano: "A nivel local, todos los grupos políticos hemos estado a la altura"

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jaca, Carlos Serrano, ha hecho balance de un año que califica de "duro, raro y difícil de entender". Por este motivo, "había que estar a la altura y dar ejemplo". En este sentido, Serrano ha subrayado que "a nivel local, todos los grupos políticos hemos estado a la altura, independientemente de que el año, como todos, termine con el pleno de presupuestos y pueda haber discrepancias. De hecho, es en lo único en lo que ha habido discrepancias ya que nos parecen unos presupuestos que no hacen ver las necesidades y lo que pedíamos otros partidos para ayudar".

En cuanto a la gestión que se ha realizado en Jaca durante la crisis sanitaria, Serrano ha apuntado que no pone nota pero ha matizado que "la responsabilidad tiene que ser de todos" refiriéndose a que "cuando se comete un error, es de todos, pero cuando algo se hace bien, parece que es solo cosa del equipo de gobierno. Tenemos que estar todos juntos". El portavoz, ha recalcado que, a nivel local, el consenso y la lealtad es más evidente que a nivel nacional y, además, ha lanzado una duda; ¿Qué hubiera pasado en estas mismas circunstancias si hubiera gobernado el Partido Popular?..Serrano ha incidido en que el PP "no es un partido destructivo" y que "la izquierda y la derecha tienen maneras diferentes de reivindicar las cosas".

Igualmente, ha recordado que "el trabajo del Partido Popular este año ha sido importante y queda reflejado en las mociones, comunicados, notas de prensa, preguntas en los plenos.. muchas relacionadas con la pandemia,además de todas las intervenciones en la Mesa de Desarrollo". Destaca algunas como "los bonos canjeables o la participación en el tema de los créditos blandos". Por todo ello, Serrano resume con la palabra "trabajo" el año del Partido Popular.

Al margen de esto, y también como Diputado provincial, Carlos Serrano ha manifestado que "en la DPH se ha hecho un gran trabajo por parte del partido" y ha mostrado su malestar con el resultado de la reunión que ha mantenido el presidente de Aragón, Javier Lambán, con las comarcas que cuentan con estaciones de esquí. "No estoy contento porque es una reunión que se ha celebrado entre el mismo partido por lo que tampoco se van a titar los trastos a la cabeza". Ha subrayado que las soluciones de Lambán son "a todas luces insuficientes" y se pregunta: "¿Dónde está el Plan de Rescate y las ayudas directas?". Sostiene que ha sido una reunión convocada "para quedar bien" a la que "El Partido Popular no ha podido asistir porque las portavoces de las Comarcas no han querido, dejando fuera al principal grupo de la oposición".

Serrano, ha finalizado su intervención recordando "a todos los que nos han dejado, a todos los que han sufrido y sufren las consecuencias de la crisis (mayores y jóvenes), a todos los que han estado y están en primera línea. Ahora, toca mirar al futuro".