La Asociación de vecinos de Ascara clama por el arreglo de los caminos y vados

La asociación de vecinos de Ascara ha emitido un comunicado en el que dicen "no aguantan más". Tras las últimas reuniones de vecinos, la asociación ha querido realizar una denuncia pública sobre un problema "que se va acrecentando en el tiempo", explica. Este problema no es otro que el estado intransitable de los caminos. Se trata de los Caminos de Ascara-Las Tiesas, que comunica con el valle de Aisa y su carretera y del Camino Ascara-Abay, a su paso por el río Lubierre.

En el comunicado, la asociación expone que:

"Llevamos más de 10 años sufriendo las obras de la autovía A21. Se han utilizado caminos en ocasiones para acceder a las obras como el de Ascara-Abay y algún otro, desde al año 2009. Caminos que discurren por la puerta de casas del pueblo. Estamos en el 2020.

El camino de Ascara que comunica con el Valle de Aisa y lógicamente a su vez con pueblos como Las Tiesas, Fraginal, Noves, Canias, Araguas del Solano, etc se encuentra en un estado prácticamente intransitable. Invitamos a la gente a que se de un paseo, y si prueba con el coche que tenga preparado el teléfono para la grúa. Hay agujeros que cabe perfectamente un vehículo entero. Y con días y épocas de lluvia como las que hemos pasado ni tan siquiera con vehículos 4x4. Este camino es público, y cuando se encontraba en perfecto estado, hace años, se ha utilizado por muchos vecinos de la comarca, como es lógico, hasta llegar al estado en el que se encuentran hoy. Se nos han dado largas mil veces, con la excusa de una nueva carretera desde Ascara- unión carretera valle de Aisa. Carretera que lleva proyectada alrededor de 20 años y que pensamos que nunca se hará. Nos conocemos todos ya…

Cualquier incidencia que se produjera en el pueblo (ambulancias, bus escolar, etc), si por cualquier causa se cerrara la autovía, estamos prácticamente incomunicados.

Mas a mas, se encuentran los ríos Estarrun y Lubierre. Sin vados. Algo inimaginable en pleno Pirineo, en cuencas que se dan grandes avenidas en momentos puntuales pero el resto del año se puede circular perfectamente. En este último, en el río Lubierre se realizo el pasado año una presa o muro, en vez de un badén. Un badén es de extremo a extremo de cauce, con el badén en medio. Badén es una depresión en superficie para que circule en este caso el agua de los ríos. No levantar el cauce del rio (que es lo que hicieron), por el cual se nos quería desviar al pueblo de Ascara mientras se demolía el puente sobre el río Aragón y se abría la autovía. Menos mal que se inauguró antes el tramo de la A21.

Por otro lado, desde carreteras, se contesto al sector agrario, el cual consta de vehículos especiales (tractores), los cuales no pueden circular por la autovía, que su salida era por el camino de Abay a su paso por rio Lubierre y por Santa Cilia a su paso por el rió Estarrun. Los dos sin paso y sin infraestructuras para ello. Nos gustaría que hubieran estado estos meses de lluvia y nieve a ver como bajaban los ríos y su fuerza.

Comprendemos que todos los pueblos pertenecientes al Ayuntamiento de Jaca, tendrán sus necesidades y no serán pocas y el papel del ayuntamiento no es fácil. Pero Ascara tiene unos caminos de vergüenza e intransitables que llevan años ya deteriorados y la situación ya es inaceptable. Necesitamos arreglo urgente de las cunetas, sacar las aguas de fuentes y escorrentías de los caminos y engravado de estos. Al fin y al cabo, de las cosas bien hechas nos aprovechamos todos y bien hechas quedaran en el tiempo y para quienes vengan. No es un capricho, es una necesidad", concluye el escrito.