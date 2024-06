Rubió (VOX): “Huesca no avanza”

“Huesca no avanza” en opinión del grupo municipal de VOX, que lamenta "la falta de ideas” y de “capacidad de gestión” del gobierno local del PP. En estos términos se ha expresado el portavoz de esta formación política en el Consistorio oscense, José Luis Rubió, que este jueves ha hecho balance del primer año de mandato municipal.

La falta de apoyo en la oposición ha sido una las críticas en la que ha incidido el representante de VOX, que ha indicado que “el equipo de gobierno está cometiendo un error al no contar con el apoyo de la oposición en general”, ya que “las comisiones informativas muchas veces no se convocan, no se cuenta con nuestra opinión ni se escuchan nuestras ideas”. En este punto, ha señalado que “veremos cómo avanza el mandato” y “esperemos que el equipo de gobierno cambie de opinión y permita que entre todos sumemos por el bien de la ciudad”.

Por otra parte, Rubió ha criticado la postura del PP entorno a la participación ciudadana señalado su “contradicción” al respecto. Así, ha dicho que “al equipo de gobierno se le llena la boca con la participación ciudadana y, sin embargo, no se cuenta con la participación de los grupos políticos cuando han sido los ciudadanos los que nos han elegido para representarles y esto es una gran contradicción”. Cree que, “esta contradicción les va a pasar factura porque al final los ciudadanos se van a dar cuenta de la falta de ideas y de capacidad de gestión y se darán cuenta de que no todo son fotografías, ni titulares, ni anuncios de planes y lo que hay que hacer es trabajar y el día a día va poniendo a cada uno en su sitio”.

El portavoz ha hecho una comparación con el gobierno de Ana Alós que años atrás gobernó en la ciudad que llevó a cabo el proceso de peatonlización de la ciudad. “El Ayuntamiento tiene un proyecto creemos que son las baldosas del Coso y de la plaza de Navarra y aquí podemos retrotraernos a la época de Ana Alós, que el único proyecto fue la peatonzalización y les costó pasar los cuatro años de gobierno y perder el Ayuntamiento y creemos que en esta ocasión va a ocurrir lo mismo”.

Ha lamentado que el área de Desarrollo “no ha presentado ni una sola iniciativa para atraer empresas e inversión a Huesca”; que “se anunció un plan estratégico de Turismo del que se desconocen las medidas” y “el área de Urbanismo está totalmente desbordada de trabajo”.