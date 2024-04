El PSOE Alto Aragón pide a Jorge Azcón que se preocupe por la provincia y que esta sea una prioridad

“Lejos de ser un día para la celebración, en este Día de Aragón en Huesca hacemos un llamamiento al presidente Azcón para que, de una vez, se preocupe por la provincia de Huesca. Debería ser una prioridad en su acción de gobierno y a día de hoy no lo es”. Fernando Sabés, Secretario General del PSOE Alto Aragón recuerda que “el presidente regional prometió gobernar para todos pero se ha olvidado de esta provincia y sus gentes: no hay avances sino recortes en sanidad y educación, retrasos en la ejecución de vías de comunicación, tampoco hay igualdad de trato respecto a Zaragoza y Teruel, no ha hecho nada por el sector primario, ni por el industrial y menos aún por la cultura”.

A su juicio “no hay caso más sangrante del abandono del territorio que lo que está sucediendo en materia sanitaria: en varios pueblos se han quedado sin médico, no hay especialistas en cirugía vascular y pronto ocurrirá lo mismo en reumatología, en traumatología y oncología tampoco han sido capaces de poner una solución ante la falta de profesionales. Ni en Huesca ni en Barbastro”. Y, continúa, “si hablamos de la ciudad de Huesca, Azcón ha logrado que todas las asociaciones vecinales se unan para reclamar que no cierre el PAC de Pirineos y que lo del Santo Grial sea algo temporal”.

Pero “esto no acaba aquí. Los ataques al medio rural altoaragonés llegan también en el ámbito educativo”. Desde el primer día de curso, señala, “han dejado tirados a decenas de niños con necesidades educativas especiales en todo el territorio, que a dos meses de que finalice el curso aún no tienen el auxiliar de educación especial que les corresponde por derecho, también abandonaron a 21 niños en Sobrarbe cerrando el aula de Caneto. Tuvo que ser la justicia la que obligara a la consejera a garantizar el acceso a la educación como recoge nuestra Constitución”.

Respecto al sector primario, “han engañado de manera descarada a agricultores y ganaderos y a las principales organizaciones agrarias. Aún no han recibido las ayudas directas que prometían en campaña electoral, generando gran desigualdad respecto a otras comunidades en las que sí se han habilitado partidas para ello”. Además, añade, “nunca se habían pagado tan tarde las diferentes ayudas de la PAC, van muy retrasados los pagos de las ayudas de modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes o la agricultura de precisión”. Eso sí, puntualiza, “no tienen pudor para hacerse la foto con todos ellos”.