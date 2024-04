La lluvia ha impedido salir en Huesca a siete de sus doce procesiones. La Archicofradía de la Vera Cruz lo tiene claro y lo primero es “proteger nuestro patrimonio” y “con eso no se juega”. Así lo ha indicado el portavoz de la Archicofradía de la Vera Cruz, quien ha apuntado que siete no han salido, pero las cinco que lo hicieron “rezando para que no lloviera” .

La lluvia impidió que salieran a la calle las procesiones del Lunes Santo, del Miércoles, las de la madrugada del Viernes y la del Santo Entierro. Gómez ha trasladado que “es una lástima”, porque “había mucho trabajo detrás y mucha preparación por parte de mucha gente, pero ante la lluvia no se puede hacer nada y lo primero es proteger nuestro patrimonio”.

Respecto al patrimonio, ha declarado que “tenemos un patrimonio artístico en la Semana Santa Oscense de una gran importancia y no se puede poner en peligro”.

Así, la Archicofradía de la vera cruz trabaja este lunes en la recogida del material, pensando en la Semana Santa del 2025. “Hay que recoger el material, porque aunque haya habido procesiones que no han podido salir a la calle, se han preparado para su salida de igual forma”. Ha explicado que “El trabajo es el mismo, se salga o no, al minuto de iniciarse la procesión los pasos están preparados para salir a la calle, cuentan con sus baterías, tienen sus faldones correspondientes y sus flores y en cualquier momento se pueden sacar”.

Gómez ha indicado la “desilusión” porque siete procesiones no hayan podido salir a la calle, pero ha mostrado su “satisfacción”, porque lo que se ha podido celebrar se ha hecho con una “gran participación” de gente y eso “es de valorar y de tener en cuenta”.