El campo ha acogido las precipitaciones de lluvia y de nieve de marzo con los brazos abiertos

El campo ha acogido las precipitaciones de lluvia y de nieve del mes de marzo con los brazos abiertos, ya que además de favorecer al cereal ha llenado los embalses.

El mes de marzo ha contado con precipitaciones, tanto en forma de nieve en el norte de la provincia altoaragonesa como de lluvia en el resto. El presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, ha manifestado que “contar en el mes de marzo con registros meteorológicos de cerca de 100 litros por metro cuadrado en el sur de la provincia de Huesca es algo muy bueno, el mes de marzo es crucial para el cereal” y “además se han llenado los embalses y así se cuenta en la campaña de siembra de primavera y verano con agua”.

Luna ha apuntado que gracias a ello, la situación de los campos es “muy buena”. Ha señalado que “en estos momentos, en el campo pintan copas y no bastos, aunque hay campos en el sur de la provincia de Huesca que en su momento no tuvieron agua y ya no se han podido recuperar, peor en el centro y el norte de la provincia estamos sobrantes de agua, por lo que estamos muy contentos y aún queda el mes de abril y el de mayo”.

Las precipitaciones han dejando a los embalses prácticamente llenos. Es el caso de Vadiello, del que se abastece la ciudad de Huesca, que supera el 93% de su capacidad; Mediano está al 99,%, igual que El Grado; Barasona está al 97 %; La Sotonera al 95,5% y Búbal al 90%. Tanto se han llenado que ahora hay que desembalsar. Para Luna no son buenas imágenes, porque “ese agua se va al mar y quién sabe si el año que viene se necesite” y es que los regantes reclaman poder almacenar agua. “Estamos dando imágenes lamentables porque esto es tirar el agua en el mes de marzo y eso se podría solucionar con más embalses, porque el agua es el oro líquido”.

Así, Luna ha insistido en la necesidad de contar con obras hidráulicas para regular el agua. “Es una lástima ver cómo estamos desembalsando agua en marzo y abril, que va al mar y a lo mejor el año que viene nos echemos las manos a la cabeza por no tener suficiente agua y es que es una pena tener un déficit tan importante en obras hidráulicas”.