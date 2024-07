Se busca la unanimidad del pleno para recurrir la exclusión de Huesca como subsede del Mundial

Huesca ha quedado excluida de la lista de 45 subsedes del mundial de fútbol de 2030 que celebrarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, por la calidad de los hoteles. Una exclusión que va a ser recurrida por la SD Huesca, que es la propietaria del campo de fútbol del Alcoraz y por parte del Ayuntamiento de Huesca.

Una decisión que la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha calificado de “injustísima”, negando que los hoteles no alcanzan la categoría exigida. Así, el Ayuntamiento convocará un pleno extraordinaria el 24 de julio para recabar la unanimidad de todos los partidos políticos y posteriormente mantener un encuentro con la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y con la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, para hacer un frente común.

Orduna ha señalado que “con el compromiso de las fuerzas políticas mantendremos una reunión en el Ministerio con Pilar Alegría y con la consejería que depende ahora de Tomasa Hernández y que todas las fuerzas políticas estemos de acuerdo en revertir esta situación injustísima para la ciudad de Huesca”.

Por su parte, la SD Huesca está preparando las alegaciones y presentará esta semana un recurso a la Federación.

El pasado viernes se conocía la noticia de que Zaragoza sería una de las 11 sedes del Mundial, y se conoció que Huesca quedaba excluida como subsede, quedando como la única Comunidad Autónoma que tiene sede pero no subsede. La principal causa fue la oferta hotelera, la falta de establecimientos de mayor categoría. Orduna ha tratado de rebatir esta afirmación, dejando claro que no la comparte, porque viendo las otras 44 subsedes elegidas, dice que Huesca tiene categoría suficiente para ser subsede del Mundial y ha recordado que la SD Huesca ha estado recientemente dos temporadas en Primera División con clubes que se han hospedado en los mismos hoteles que ahora dice la RFEF que no tienen la categoría suficiente.

Además, ha señalado que hasta 2030 da tiempo de construir “tres hoteles más si hace falta", al tiempo que ha recordado el Parador que se propone para el edificio del Seminario.

OPOSICIÓN

Los grupos de la oposición, PSOE y VOX, y el concejal no adscrito, Antonio Laborda, apoyarán la petición para que Huesca sea subsede del Mundial. Así, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, ha manifestado que “nosotros, gobierne quien gobierne, siempre defenderemos los intereses de nuestra ciudad y de nuestros habitantes, por lo que vamos a respaldar la petición de que Huesca sea subsede del Mundial, pero “la última decisión es la de Federación Española de Fútbol”, que “exige una serie de requisitos. Ha añadido que “nosotros en junio del 2022 apoyamos que Zaragoza fuera sede y Huesca subsede y esta fue una petición que se hizo en junta de portavoces y se respaldó en esos inicios de la propuesta”.

El portavoz de VOX, José Luis Rubió, sostiene que “nos parece fenomenal que se haga toda la fuerza posible para conseguir lo mejor para Huesca”, pero quizá esto deja ver que detrás no haya habido el trabajo suficiente y acciones como ésta se puedan usar para excusarse y echar las culpas a terceros, como en este caso puede ser la Federación”. Ha añadido que “sería bueno que en ese maravilloso plan turístico que se presentó en su día Huesca se vean cifras y datos y los oscenses vean que todo lo que se anuncia a bombo y plantillo en ruedas de prensa se traslada luego a la ciudad y que se vean hechos reales y significativos”.

Por su parte, el concejal no adscrito, Antonio Laborda, ha señalado que “es una apuesta que seria buena para Huesca” y las instalaciones deportivas de la ciudad de Huesca están en primer nivel, la Sociedad Deportiva Huesca ha estado en Primera División y los hoteles son de primera categoría, por lo que la Federación debería de reconsiderar la decisión”.