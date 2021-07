El Instituto de Estudios Aragoneses va a reeditar toda la obra de Ramón J.Sender

Alberto Sabio, ha anunciado nuevos retos del instituto, como la restauración del espacio trasero al aire libre o ayudas a la investigación. Además, Sabio destaca la reciente remodelación del Espacio Sender que pretende poner en valor el trabajo de este altoaragonés cuando se cumple el 120 aniversario de su nacimiento y en 2022, el 40 de su fallecimiento. El director del Instituto ha explicado que van a aprovechar esta conmemoración “para que, posteriormente, el legado de Sender continúe vivo”. Además, ha dicho que “nuestra labor solamente es encauzar, porque Sender se vende por sí mismo, se lee en todos los sitios del mundo, entonces nuestra labor es un poco de facilitadores en la medida de lo posible”.

La vicepresidenta de la Diputación Provincial de Huesca, Elisa Sancho también ha resaltado el apoyo de la institución en el reconocimiento al autor de Chalamera, y ha dicho que “nuestra obligación es que la figura de Sender no se quede en el olvido, que la gente siga recordando y disfrutando de su figura y darlo a conocer a esas personas que, o no lo conocen mucho, o que no han profundizado mucho en ella”.

El Espacio J.Sender es ahora un lugar renovado para rendir culto a uno de los personajes más influyentes del siglo XX. A partir de septeimbre, si la situación sanitaria lo permite, volverá a estar abierto para grupos y estudiantes que quieran conocer más sobre la vida del Altoaragonés.