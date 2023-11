VOX critica que se limiten a un único minuto sus intervenciones para exponer sus propuestas

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Huesca ha criticado que se limiten a un único minuto sus intervenciones para exponer sus propuestas en el próximo pleno municipal.

De ello ha hablado el portavoz de esta formación política en el Consistorio oscense, José Luis Rubió, al hacer un análisis de la actividad en los plenos a cuenta de las propuestas planteadas por los grupos que lo conforman, el PP, en el gobierno y PSOE y VOX en la oposición.

Rubió ha asegurado que tras cinco plenos de legislatura, ni el PP ni el PSOE han planteado asuntos de calado. En su opinión, las propuestas del grupo municipal del PP se limitan al funcionamiento del día a día del Ayuntamiento mientras que las propuestas del PSOE no van más allá de la denominación de una calle o del nombramiento de Francisco Ponzán como hijo adoptivo. Frente a ello, Rubió ha señalado que Vox lleva presentadas tres mociones con asuntos importantes para los ciudadanos, a las que ahora se suman otras diez que se debatirán en el próximo pleno municipal que se celebrará el próximo jueves.

En concreto, hay una sobre inmigración, otra para instar a la DGA para reanudar cuanto antes la construcción de viviendas del solar de la Merced y otra para dotar a la biblioteca de Huesca del personal adecuado. A estas se añade una propuesta para que Huesca cuente con un plan integral de turismo, otra para el tratamiento de la plaga de estorninos, otra para la implantación de un periodo de 30 minutos gratuitos en la zona azul, la adhesión de la ciudad de Huesca al manifiesto de la alianza europea para el desarrollo de corredores ferroviarios, limitar el ámbito de la zona de bajas emisiones de Huesca, la puesta en marcha de la tarjeta ciudadana, y por último que el reglamento de protocolo incluya que en determinados actos se pueda escuchar el himno nacional.

Tras su exposición, ha criticado la actitud de PP y PSOE puesto que en este tiempo “no sólo no han hecho nada por la ciudad sino que quieren limitar a Vox a un único minuto su tiempo de exposición de propuestas en el pleno”. “Todo esto para el PP y el PSOE requiere de un minuto de exposición por el proponente, un minuto para la réplica y un minuto de cierre del proponente y esto se debe a que tanto el PP como el PSOE no sólo no han hecho nada, sino que pretenden que el resto de grupos municipales y el único que queda es VOX no pueda hacer nada”.